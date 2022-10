Grootste batterij van Nederland, voor 30.000 megawattuur, in gebruik genomen in Lelystad

In Lelystad is de grootste batterij van Nederland in gebruik genomen, bedoeld voor de opslag van duurzame elektriciteit. In de batterij kan jaarlijks 30.000 megawattuur elektriciteit worden opgeslagen, vergelijkbaar met het verbruik van 9000 huishoudens.

Volgens Giga Storage, het bedrijf achter de megabatterij, gaat het opslagsysteem congestie, ofwel overbelasting van het stroomnet, tegen. De vraag naar stroom is op steeds meer plekken groter dan het aanbod, en andersom. Het netwerk barst daardoor uit zijn voegen, wat regelmatig tot problemen leidt.

Zon- en windenergie

Het idee is dat de nieuwe batterij, die wordt gehuurd door energiebedrijf Eneco, bijvoorbeeld overtollige zon- en windenergie opslaat. Op momenten dat de zon niet schijnt en het niet hard genoeg waait, kan de opgeslagen stroom worden ingezet op het elektriciteitsnet.

Giga Storage schat dat daarmee duizenden tonnen CO2 kunnen worden bespaard, omdat op zulke momenten normaal gesproken een beroep wordt gedaan op kolen- en gascentrales om de extra vraag op te vangen.

Twee jaar geleden werd in Lelystad al een andere batterij van het bedrijf in gebruik genomen. Daarin kan elektriciteit worden opgeslagen voor zo'n 5000 huishoudens. Dit is overigens slechts een miniem deel van het aantal huishoudens in Nederland. Begin 2022 waren dat er volgens het CBS 8,1 miljoen.

Stroomnet overvol

Eerder deze week sloegen netbeheerders alarm over de sterk toegenomen vraag naar elektriciteit, niet alleen van huishoudens maar ook van bedrijven. Sommige moeten nog jaren wachten voordat ze kunnen worden aangesloten op het stroomnet.

Volgens de netbeheerders moet er nog heel veel gebeuren om te voorkomen dat het elektriciteitsnet vastloopt. Zo zouden vooral bedrijven hun verbruik beter moeten spreiden over de dag en zouden ondernemers en consumenten via prijsprikkels kunnen worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto's 's nachts op te laden.