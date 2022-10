Golden Earring krijgt metershoog monument in Den Haag

Golden Earring krijgt in Den Haag een metershoog monument in de vorm van een obelisk. Op de pilaar komen verschillende elementen uit de geschiedenis van de rockers. De Haagse kunstenaar Hans van Bentem heeft toestemming gekregen om met dit door hem ingediende idee aan de slag te gaan.

Een beeld van de bandleden sprak hen volgens Van Bentem niet aan. "Dat willen ze per se níét", vertelt hij aan Omroep West.

In plaats daarvan koos Van Bentem voor een eerbetoon aan het werk van de Haagse band. Omdat een obelisk de functie van een gedenkteken en een eerbetoon heeft, besloot de kunstenaar deze vorm als uitgangspunt te nemen. De naald komt op een basis van steen - als verwijzing naar het Engelse woord rock, dat refereert aan de rockmuziek van Golden Earring.

Antenne naar de hemel

Aan en in de pilaar wil de kunstenaar elementen verwerken die met de band te maken hebben. Hoe die eruit moeten gaan zien, weet Van Bentem nog niet.

De kunstenaar denkt aan driedimensionale instrumenten, een antenne die naar de hemel wijst als verwijzing naar de wereldhit Radar Love, fragmenten uit videoclips en/of de zonnebril van Barry Hay. Een iconische platenhoes en teksten uit nummers krijgen misschien ook een plaats.

De hoogte van het monument is nog niet helemaal duidelijk. Die hangt ook af van de locatie. "Ik hoop op vijf, zes meter en misschien kunnen we nog wel hoger", laat de kunstenaar weten. Hij hoopt dat het monument volgend jaar kan worden onthuld. De schets ervan wordt binnenkort gepresenteerd.

Crowdfundingsactie

Via een crowdfundingsactie en de steun van sponsoren hopen de initiatiefnemers, waaronder museum RockArt, genoeg geld in te zamelen voor het monument. Ze gaan nog in gesprek met de gemeente Den Haag over een plek.

Golden Earring is de succesvolste Nederlandse rockband aller tijden. Dat de band in de jaren 70 zelfs in Amerika voet aan de grond kreeg was een enorme prestatie die tot de verbeelding sprak.

De hit Radar Love uit 1973 bleef decennialang een van de meest gedraaide platen op Amerikaanse radiostations. Het nummer staat ook al sinds jaar en dag hoog in de Top 2000.

Vorig jaar stopte de band vanwege de ziekte van gitarist/zanger George Kooymans. Hij lijdt aan de spierziekte ALS.