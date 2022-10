Slachtoffer livestream Bilal Wahib treedt naar buiten: 'Word dagelijks gepest'

Wahib werd uiteindelijk niet vervolgd. Volgens het OM was er weliswaar sprake van een strafbaar feit, maar werd de zaak geseponeerd omdat het slachtoffer geen baat had bij een rechtszaak. Wel werd de rapper levenslang verbannen van Instagram.

Leonardo trof een schikking met Wahib. Afgesproken werd dat de twee niet in het openbaar over het voorval mogen praten. Of er geld met de schikking gemoeid is, mag Leonardo niet zeggen. Wahib liet eerder wel weten dat er een financiële regeling was getroffen, maar sprak niet over bedragen.