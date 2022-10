Oud-KLM-topman Elbers krijgt 1,3 miljoen euro aan ontslagvergoeding en bonussen

Oud-KLM-topman Pieter Elbers heeft wel degelijk recht op een ontslagvergoeding en achterstallige bonussen. KLM moet Elbers een ontslagvergoeding uitkeren van 855.000 euro, plus 450.000 euro aan bonussen. De kanonrechter van de rechtbank in Amsterdam heeft dat al op 4 augustus bepaald, zo meldt het FD. Luchtvaartmaatschappij KLM en Elbers waren samen naar de rechter gestapt om duidelijkheid te krijgen over de rechtmatigheid van de vergoedingen.

In de afspraken over corona-noodsteun die KLM in augustus 2020 maakte met de Nederlandse Staat is opgenomen dat er geen bonussen uitgekeerd mogen worden zolang KLM staatssteun geniet. Volgens de kantonrechter geldt dit echter niet voor Elbers, daar hij in dienst was van KLM en geen partij was bij de afspraak tussen overheid en KLM.

Het draait om betrouwbaar werkgeverschap van de zijde van KLM en dat weegt zwaarder dan afspraken van de bedrijfstop met de overheid, aldus de kantonrechter. "De staat kan KLM niet verbieden om de wettelijke transitievergoeding uit te keren."

Coronasteun

De coronasteun bestond uit een noodkredietlijn van 3,4 miljard euro, 1,9 miljard euro loonsubsidie en 1,5 miljard euro aan uitgestelde belastingen. KLM gebruikte overigens maar een deel van de kredietfaciliteit en heeft het geleende geld dit jaar al volledig terugbetaald. KLM beschikt nog wel over het kredietarrangement, mocht de nood aan de man komen.

In een reactie zegt het ministerie van Financiën tegen het FD dat "de rechter heeft gesproken en dat wij dat hebben te respecteren".

Elbers ziet overigens wel af van de contractueel vastgelegde vertrekvergoeding van twee jaarsalarissen, wat in zijn geval 1,2 miljoen euro bedraagt. Elbers is tegenwoordig topman van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo.