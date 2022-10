Verbod op gokreclames waarschijnlijk nog niet rond op 1 januari

Het lukt niet om het verbod op ongerichte reclame voor online gokken op 1 januari te laten ingaan zoals de bedoeling was, vreest minister Weerwind voor Rechtsbescherming. In een debat over kansspelen in de Tweede Kamer zei hij dat het naar voren halen van de wet, zodat die al van kracht is in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar, sowieso uitgesloten is.

Weerwind zei dat hij 1 januari vanwege alle vereiste procedures niet gaat redden. Meer waarschijnlijk is dat het verbod eind maart ingaat. Het voorstel moet nog naar de Raad van State voor advies en dan nog door de Tweede en Eerste Kamer.

SP-Kamerlid Van Nispen vindt een latere datum dan 1 januari onacceptabel. De SP'er wees op recente cijfers waaruit blijkt dat er het afgelopen halfjaar voor 1 miljard euro is vergokt en dat spelers gemiddeld 153 euro per maand verliezen. Hij kreeg steun voor zijn verzoek om zoveel mogelijk vaart achter de behandeling van de wet te zetten.

Vrees voor laatste 'reclamefeestje'

De markt voor online gokken is op 1 oktober vorig jaar gelegaliseerd en de Kamer maakt zich grote zorgen over de toename van met name het aantal jonge gokverslaafden, tussen de 18 en 23 jaar.

ChristenUnie-Kamerlid Bikker vreest in de aanloop naar het WK, dat op 20 november begint, nog voor een laatste "reclamefeestje", waardoor nog meer mensen in de problemen raken.

Weerwind deelt die vrees en deed "een moreel beroep" op de brancheorganisaties, mediapartijen en andere betrokkenen om in de komende periode "zeer verantwoordelijk" om te gaan met de ruimte die ze nu nog hebben. "Dit is een maatschappelijk probleem", aldus Weerwind.