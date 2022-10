India weer in prijzen bij hockeyverkiezing, Schopman coach van het jaar

Janneke Schopman is door wereldhockeybond FIH uitgeroepen tot Coach van het Jaar bij de vrouwenteams. Schopman is sinds vorig jaar de bondscoach van de Indiase hockeysters, waarmee ze derde werd in de Pro League. Bondscoach Jamilon Mülders van de Nederlandse vrouwen werd tweede in de verkiezing.

Op het WK kwam India niet verder dan de negende plaats. In de Pro League, waarin India debuteerde, werden toplanden als Nederland, Duitsland, Spanje en, na shoot-outs, winnaar Argentinië verslagen.

Voormalig Oranje-international Schopman kreeg 38,2 procent van de stemmen. Mülders, de coach van wereldkampioen Nederland, werd tweede met 28,2 procent.

Bij de mannenteams werd ook de bondcoach van India gekroond. Met Graham Reid aan het roer wonnen de Indiase mannen vorig jaar voor het eerst olympisch eremetaal, en wel brons. In de Pro League eindigden de Indiase mannen als derde. De Australiër won de prijs vorig jaar ook al met India.

Ophef over stemprocedure

Dat beide prijzen naar India gingen, is misschien verrassend, maar aan de andere kant ook weer niet. Vorig jaar gingen bij de FIH-verkiezing alle prijzen naar India, zowel voor de coaches als beste spelers, keepers en talenten, bij de mannen én de vrouwen. Die prijzenregen zorgde toen voor de nodige ophef en kritiek.

Als oorzaak werd toen de stemprocedure genoemd. De publieksstemmen waren goed voor 25 procent van de uitslag. Dit jaar is de procedure iets aangepast en maken de stemmen van fans slechts twintig procent van het totaal uit. Een groep deskundigen is goed voor veertig procent, de nationale bonden voor twintig procent en journalisten voor de overige twintig procent.

De prijzen voor de beste spelers en speelsters worden later bekendgemaakt.