Zes mensen vervolgd voor stadionramp Indonesië, ook directeur competitie

Justitie in Indonesië vervolgt zes mensen voor de ramp in het voetbalstadion in de stad Malang op Oost-Java. Onder hen is de directeur van de voetbalcompetitie, Akhmad Hadian Lukita.

Ook twee personen van de wedstrijdorganisatie en drie agenten zijn aangeklaagd. Ze worden verdacht van nalatigheid met de dood tot gevolg. Daarop staat een maximum celstraf van 5 jaar.

De nationale politiechef maakte de namen van de verdachten bekend op een persconferentie. De directeur van de competitieorganisator wordt vervolgd omdat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle voetbalstadions in Indonesië.

Twee politieagenten worden aangeklaagd omdat ze opdracht gaven voor het afvuren van traangasgranaten in het stadion. Ook het hoofd van de politie van Malang wordt vervolgd, omdat hij niet had voorkomen dat de beveiligers van het stadion traangasgranaten bij zich hadden, terwijl dat volgens de regels van de internationale voetbalbond FIFA verboden is.

Onderzoek naar 31 anderen

Bij de ramp kwamen afgelopen weekend zeker 130 mensen om het leven en raakten honderden supporters gewond. Na de nederlaag tegen aartsrivaal Persebaya Surabaya stormden supporters van van FC Arema het veld op en vielen agenten aan. De politie greep in en vuurde traangas af op het veld en de tribunes. In de chaos die daarop volgde kwamen veel mensen om het leven door verdrukking en verstikking.

De politie doet nog onderzoek naar de rol van 31 andere betrokkenen bij het stadiondrama. President Widodo kondigde kort na de ramp een grootschalig onderzoek aan naar de veiligheid van alle voetbalstadions in Indonesië.