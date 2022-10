Waterkussen dodelijk ongeluk Kapel-Avezaath was afgekeurd

Een drijvend speelkussen waar vorig jaar een dodelijk ongeluk mee gebeurde, voldeed volgens het Openbaar Ministerie niet aan de eisen. Het ongeluk, dat het leven kostte aan een achtjarig meisje, gebeurde in juni bij een recreatieplas van een camping in het Gelderse Kapel-Avezaath.

Tegen de campingeigenaar is een taakstraf van 240 uur en een boete van 15.000 euro geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De man is dood door schuld en een overtreding van de Warenwet ten laste gelegd.

Ongeluk had voorkomen kunnen worden

De 51-jarige campingeigenaar kocht het speelkussen in augustus 2015 op een veiling, meldt Omroep Gelderland. Een maand later kreeg de vorige eigenaar een keuringsrapport, waaruit bleek dat het speeltoestel was afgekeurd door keuringsbedrijf TÜV. De campingeigenaar zegt dat rapport pas in het strafdossier gelezen te hebben. Keuringen had hij zelf nooit laten uitvoeren.

Hij was er ook van uitgegaan dat het waterpark bij de recreatieplas aan alle eisen voldeed. Regelmatig zeiden kinderen echter dat ze - net als het slachtoffer later - tussen de toestellen waren beland, maar dat ze zichzelf konden bevrijden. Uit onderzoek blijkt dat de onderdelen niet goed aan elkaar bevestigd waren.

Toezicht onvoldoende

Ook droegen de kinderen onveilige reddingsvesten en was er onvoldoende toezicht, zei de officier van justitie. Op dertig spelende kinderen was er slechts één toezichthouder, die ook nog eens niet alle speeltoestellen kon zien.

"Het is wrang voor de ouders dat hun verlies voorkomen had kunnen worden", aldus de officier. De ouders van het meisje verwijten de campingeigenaar nalatigheid.

'Cliënt nooit gewaarschuwd'

Volgens de advocaat van de verdachte had het rapport van TÜV veel eerder boven tafel moeten komen. "Nooit is mijn cliënt gewaarschuwd." Ook was er volgens de verdediging voldoende toezicht op de spelende kinderen op de dag dat het fatale ongeluk gebeurde.

Op die dag zagen spelende kinderen twee benen uitsteken onder een van de drijvende speeltoestellen. Een van de jongens dook eronder en kon met moeite het meisje dat met haar haren vastzat onder het toestel, bevrijden. Het kind werd levenloos uit het water gehaald.

De watertoestellen zijn na het ongeluk verwijderd.