Meer keuze, dure energie: huizenkoper kijkt nu echt naar energielabels

"Je ziet dat het energielabel belangrijker wordt. Een F-label, daar kunnen mensen nu over vallen en een paar jaar geleden was dat niet zo", zegt Juul van Amerom van Van Amerom Makelaardij in Zwolle. "Er zijn ook mensen die niet willen reageren op een huis met een label onder de C." De energielabels lopen van A++++ voor de energiezuinigste huizen tot G voor de minst zuinige.

"Een half jaar geleden was je als koper nog blij dat je een huis had. Maar nu kijken mensen wel degelijk naar hoe een huis scoort op energie, dat weegt nu echt zwaarder", zegt Daan Kardol van Zuidstad Makelaars in Rotterdam.

"Het energielabel is echt top of mind bij mensen", weet Michel Clous van Puur Makelaars in Haarlem. "Als potentiele kopers op bezichtiging komen hebben ze soms al zelf uitgerekend wat ze aan energiekosten kwijt zijn. En er wordt veel meer gekeken naar of een huis dubbel glas heeft, de leeftijd van de cv-ketel, of er isolatie is en of die makkelijk is aan te brengen."

Renoveren voor hoger label?

Puur Makelaars adviseert mensen die hun huis willen verkopen sinds een paar maanden om ervoor te zorgen dat ze een 'goed' energielabel hebben voordat ze het huis in de verkoop zetten. "Het kan niet altijd, maar als je je energielabel eenvoudig omhoog kunt schroeven met vloer- of dakisolatie, doe dat dan", zegt Clous. "Ik vind ook dat wij als makelaars een rol moeten hebben om huizen energie-technisch goed uit de bus te laten komen."

Maar het is voor een verkoper niet altijd makkelijk om te investeren in een hoger label. "Je gaat niet zomaar van een G-label naar B of C", zegt Willem Donker van de Friese makelaar Kraak en Donker. "Dan moet er heel veel gebeuren. Dat kost veel en dat gaat een verkoper vaak niet meer doen."

Label in prijs verwerkt

Volgens hem is het niet zo dat woningen met label F of G niet meer verkocht worden. "Maar het komt wel in de prijsstelling tot uitdrukking. Je houdt meer rekening met de verbouwkosten voor de volgende eigenaar." Dat constateert ook makelaarsvereniging NVM: "We zien een prijsverschil ontstaan tussen een woning met een minder goed label versus een nieuwe woning", zegt NVM-voorzitter Lana Gerssen.

Voor verkopers duurt een verbouwing vaak te lang. "Je moet ook mensen vinden om het voor elkaar te krijgen", zegt Dirk-Jan van Worden van Goos Makelaardij. "En een aannemer vind je in deze tijden van personeelstekorten vaak niet binnen een maand."