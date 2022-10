VN-Mensenrechtenraad stemt tegen debat over Oeigoeren

Toch doet het VN-orgaan, in 2006 opgericht om toezicht te houden op de naleving van mensenrechtenverdragen, dat nu wel. Van de 47 lidstaten in de Mensenrechtenraad stemden 19 landen tegen een debat over de mensenrechtenschendingen in Xinjiang, 17 waren voor. De overige elf leden onthielden zich van stemming, waaronder Brazilië en Oekraïne.

Na publicatie van het rapport riepen onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op tot een debat over de Oeigoeren in de VN-Mensenrechtenraad. Het zou voor het eerst zijn dat het VN-orgaan de mensenrechtensituatie in China zou bespreken.

Vijf weken geleden concludeerde de VN dat China zich in Xinjiang schuldig heeft gemaakt aan "ernstige mensenrechtenschendingen" tegen de Oeigoeren. Volgens de onderzoekers is sprake van systematische marteling en mishandeling in de heropvoedingskampen waar leden van de moslimminderheid worden opgesloten.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) heeft besloten de mensenrechtenschendingen in de Chinese provincie Xinjiang niet te bespreken. Een motie van westerse landen om dat onderwerp op de agenda te zetten haalde vandaag geen meerderheid. Behalve China zelf stemden onder meer Indonesië, Qatar, Cuba en de Verenigde Arabische Emiraten tegen een debat over de kwestie.

#HRC51 | Draft resolution A/HRC/51/L.6 on holding a debate on the situation of human rights in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of #China , was REJECTED. pic.twitter.com/ITbWnqQaKe

Voorafgaand aan de stemming had de Chinese vertegenwoordiger in de VN-raad gewaarschuwd dat de motie een gevaarlijk precedent zou scheppen voor onderzoeken naar de mensenrechten in andere landen. "Vandaag is China het doelwit, maar morgen kan ieder ander land doelwit zijn", zei hij.

Peking heeft een permanente zetel in de VN-Mensenrechtenraad. "Het is altijd moeilijk voor landen om tegen een permanent lid te stemmen", zei een westerse diplomaat na afloop tegen persbureau AP. Vooral voor landen die economische of politieke banden hebben met China, zoals Kazachstan, is het lastig om zich uit te spreken, erkende hij.

Na de bekendmaking van de uitslag klonk in de zaal in Genève waar de Mensenrechtenraad vergadert een applaus, wat zelden gebeurt bij vergaderingen van het VN-orgaan.

Rapport

Aan het VN-onderzoek over de Oeigoeren dat eind augustus naar buiten kwam, was drie jaar gewerkt. Het rapport volgde op een reeks publicaties van internationale media en mensenrechtenorganisaties over de behandeling van de moslimminderheid in China.

Peking, dat de aantijgingen stelselmatig ontkent, zou hebben geprobeerd publicatie van het rapport te voorkomen.

China-correspondent Sjoerd den Daas reisde twee jaar geleden door Xinjiang en maakte daar deze reportage over de Oeigoeren: