Vanavond op tv: Wie betalen prijsplafond? • Kernenergie in Nederland? • De zorg moet duurzamer • Rel in schaakland

Nog geen geen financiering voor prijsplafond energie Het prijsplafond voor energie dat het kabinet wil invoeren, gaat wellicht meer kosten dan gedacht. Het kabinet heeft nog geen idee waar dat geld vandaan moet komen. Omdat de plannen verruimd zijn, vallen ook de maatregelen duurder uit: 23,5 miljard euro en in het minst gunstige geval zelfs 40 miljard euro. Het kabinet ging eerst uit van ongeveer 10 tot 15 miljard euro. De Kamer besprekt het vandaag tijdens de tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Te gast is econoom Mathijs Bouman.

De toekomst van kernenergie in Nederland Nog maar een paar jaar geleden werd kernenergie na het grote ongeluk in het Japanse Fukushima door veel landen uitgebannen. Maar inmiddels is de situatie totaal veranderd: de energiebehoefte groeit explosief en het aanbod is problematisch door de oorlog in Oekraïne. Kernenergie wordt inmiddels weer omarmd omdat het - anders dan kolen en gas - weinig CO2 uitstoot. Een verrassende nieuwe aanbieder van kerncentrales is Rolls-Royce. Vooral bekend van luxe auto's, maar het Britse bedrijf wil ook kleine kerncentrales, zogenaamde SMR's, gaan bouwen. Bijvoorbeeld in Nederland.

Duurzamere zorg komt moeilijk van de grond Ook de zorg moet verduurzamen. Maar dat valt nog niet mee. Er is te weinig bewustzijn en het ontbreekt aan concrete doelstellingen. Daar zou vandaag verandering in komen met de 'Green Deal Duurzame Zorg 3.0', een akkoord tussen de overheid en ruim 300 zorgorganisaties. Maar de ondertekening is uitgesteld, want een aantal partijen twijfelt over mogelijke verplichtingen die in het akkoord staan.