Toch kernenergie in Nederland, met kleinere centrales?

Het bouwen van een kerncentrale kost nu nog vele jaren en miljarden euro's per centrale. Het idee achter de SMR is dat ze als een serieproduct van de band kunnen rollen en daarmee goedkoper zijn. Rolls-Royce stelt dat de bouwtijd vijf tot zeven jaar is. Het eerste exemplaar kost 2,5 miljard euro, maar daarna moeten de kosten zijn teruggelopen tot 2 miljard per centrale.

SMR's zijn centrales die in de fabriek worden gemaakt. Anders dan de traditionele kerncentrales zijn het een soort bouwpakketten die op locatie in elkaar worden geschroefd, net als bij een prefab-woning. Ze zijn kleiner in omvang en hebben over het algemeen minder vermogen dan de grote kerncentrales. Ze hebben minder koelwater nodig en zijn dus ook niet gebonden aan plaatsing aan de kust.

In de fabriek van Rolls-Royce in het Engelse Sheffield omarmen ze de Nederlandse ambities op het gebied van kernenergie. De fabrikant die vooral bekend is van vliegtuigmotoren en auto's, stapt ook in de markt van kerncentrales. Het gaat om zogenoemde Small Modular Reactors (SMR's), een ander type kerncentrale dan die in het Zeeuwse Borssele.

Gedwongen door de huidige energiecrisis is kernenergie in veel landen weer bespreekbaar. In Japan gaan kerncentrales weer draaien , Duitsland schuift de sluiting van enkele centrales voor zich uit en ook België heeft geplande sluitingen teruggedraaid . In Nederland staat het kabinet open voor nieuwe centrales, een besluit daarover wordt dit najaar genomen.

Het Nederlandse bedrijf ULC Energy is een contract aangegaan met Rolls-Royce en wil tien van die mini-centrales naar Nederland halen. "We willen af van de afhankelijkheid van gas", zegt ULC-directeur en kernenergie-lobbyist Dirk Rabelink. "Wij denken dat kernenergie een vlucht kan gaan nemen."

Voor het behalen van de energiedoelen in 2030 komen de kerncentrales te laat. Pas op langere termijn zouden ze nuttig kunnen zijn in de energiemix, constateren onderzoekers.

Die kritiek kan rekenen op bijval van Andre Faaij, hoogleraar energiesysteemanalye. "Dit is echt een andere situatie dan een bestaande reactor kopen in Frankrijk. De belofte dat het goedkoper kan, is mooi. Als Rolls-Royce zeker weet dat ze deze centrale per tientallen gaan maken, dan kan je een serieproductie zien. Maar dat is nu nog niet zo."

"Het is niet reëel dat er snel wordt gebouwd in Nederland. Diegene die als eerste bouwt, is altijd het slechtste af. Er komen kostenoverschrijvingen aan en kinderziekten moeten worden opgelost."

Meterkast van Nederland

Draagvlak lijkt er op dit moment alleen in het Zeeuwse Borssele te bestaan. Op die plek staat de enige Nederlandse kerncentrale die op dit moment in bedrijf is. "Wij wonen al naast een kerncentrale, al 50 jaar. We zijn het gewend. Dus in die zin weten we wat het is", zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis.

Hij zou niet vreemd opkijken als het kabinet binnen afzienbare tijd het verzoek doet om juist in zijn gemeente nieuwe centrales te plaatsen. En uitgesproken negatief zijn de mensen in Borssele niet. Ook na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 bleven de Zeeuwen met een nuchtere blik kijken naar de reactor in hun omgeving. Dijksterhuis: "Wij zien onszelf als de meterkast van Nederland. Als er iets moet worden toegevoegd aan de meterkast, dan moet het wel passen, zodat er geen kortsluiting ontstaat."