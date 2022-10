Noord-Korea oefent met gevechtsvliegtuigen langs Zuid-Koreaanse grens

Noord-Korea zette acht straaljagers en vier bommenwerpers in bij de oefening. Het is "hoogst ongebruikelijk" dat Noord-Korea zo'n oefening met gevechtsvliegtuigen dicht bij de grens houdt, schrijft persbureau AP.

In de afgelopen weken heeft Noord-Korea meerdere testen met ballistische raketten uitgevoerd. In een periode van twee weken zijn zeker zes raketten afgevuurd in de richting van Japan. Gisteren werden naar verluidt twee korteafstandsraketten gelanceerd, die in de Japanse Zee terechtkwamen.

Begin deze week schoot Pyongyang een langeafstandsraket over Japans grondgebied. Het projectiel bereikte een hoogte van 1000 kilometer en kwam 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht.

Veroordeling door Japan en VS

De Noord-Koreaanse testen zouden een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten.

De oefeningen van Noord-Korea worden in felle bewoording veroordeeld door Japan en de VS. "Dit mag absoluut niet worden getolereerd", aldus de Japanse premier Kishida. Amerika waarschuwde dat Pyongyang verder geïsoleerd zal raken als het doorgaat met de tests.

Noord-Korea veroordeelt op zijn beurt de aanwezigheid van de Amerikanen, die in de Zuid-Koreaanse wateren een vliegdekschip hebben liggen.