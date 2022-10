Hoger loon en betere roosters voor beveiligers op Schiphol

Om meer beveiligers aan te trekken en vast te houden gaat luchthaven Schiphol hun 2,50 euro per uur meer betalen. Dat meldt de luchthaven na gesprekken met beveiligingsbedrijven en vakbonden.

Die loonsverhoging komt bovenop de zogeheten Schiphol-toeslag van 1,40 euro per uur, die werd ingesteld toen de zomerbonus van 5,25 euro per uur afliep. In totaal krijgen medewerkers dus een minder hoge toeslag dan afgelopen zomer. Maar beveiligers worden wel 35 procent meer betaald in de nacht: op die manier kan een individuele werknemer die vaak 's nachts werkt dus wel hoger uitkomen.

Lost dit problemen op?

Schiphol hoopt zo meer beveiligers aan te trekken en te voorkomen dat de huidige werknemers vertrekken, zodat de drukte op het vliegveld afneemt. De luchthaven gaf vorige week al aan dat het zich genoodzaakt voelt om tot eind maart 2023 minder passagiers te laten vertrekken.

Verder zullen de rustruimtes voor beveiligers worden opgeknapt. Die waren volgens CNV vaak "armoedig" met "kapotte spullen." Ook komt er iets meer zekerheid in de roosters van beveiligers. Zo zullen diensten op tien momenten per dag kunnen starten, minder dan nu het geval is.

De maatregelen gelden voor alle beveiligers op Schiphol en Rotterdam The Hague Airport en gaan in november in. Ze blijven van kracht tot en met december 2024. De Schiphol-toeslag loopt in oktober 2023 al af.

Volgens vakbond FNV is het nog maar de vraag of dit akkoord de problemen op Schiphol oplost. "Het personeelstekort speelt niet alleen in de beveiliging. Ook is het niet zeker dat je met dit pakket meer beveiligers aan je bindt."

Volgens CNV is "de hoge werkdruk niet zomaar opgelost." Ook Schiphol weet niet zeker of dit alles zal oplossen maar noemt het wel "een grote stap".

Beveiligers niet komen opdagen

De capaciteitsproblemen van Schiphol spelen al sinds de meivakantie. De grote drukte nam de afgelopen maanden af toen de luchthaven een zomerbonus uitkeerde aan werknemers.

Medewerkers van Schiphol reageerden toen voorzichtig enthousiast op de loonsverhoging: