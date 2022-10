Van de Zandschulp kan niet stunten tegen gretig ogende Djokovic

Botic van de Zandschulp heeft bij het ATP-toernooi in Astana niet voor een stunt kunnen zorgen. Hoewel hij prima weerwerk leverde, bleek hij in de tweede ronde van het evenement in de hoofdstad van Kazachstan niet opgewassen tegen 21-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic: 3-6, 1-6.

Het was de eerste keer dat de Nederlandse beste tennisser van het moment het moest opnemen tegen de voormalig nummer één van de wereld, die dit jaar veel punten voor de wereldranglijst misliep door zijn absentie bij de Australian Open en US Open en daardoor is teruggezakt naar de zevende stek op de mondiale tennisladder.

De 35-jarige Serviër demonstreerde vorige week echter zijn goede vorm door het toernooi van Tel Aviv te winnen, zijn derde titel van het seizoen na Wimbledon en Rome. Van de Zandschulp (ATP-34) ging in Israël juist onverwachts in de tweede ronde onderuit tegen de laaggeplaatste Brit Liam Broady (ATP-174).

Dubbele fout

In Astana ging Van de Zandschulp aanvankelijk goed mee met Djokovic, die zich op 3-2 even aan zijn hand moest laten behandelen. Wellicht ietwat uit zijn ritme gehaald verloor Van de Zandschulp aansluitend prompt zijn service in een game waarin hij op 0-40 het eerste breakpoint wegwerkte, maar op het tweede een dubbele fout produceerde.

Hij kwam vervolgens zelf op breakpoint, maar dat bleek voor de gretig ogende Djokovic het sein om er een schepje bovenop te doen. De in Astana als vierde geplaatste 'Nole' behield zijn service en stoomde door naar setwinst.

In de tweede set wist Djokovic zijn opponent al in diens tweede opslagbeurt te breken en op 1-3 moest Van de Zandschulp, die steeds meer moeite kreeg met het hoge tempo en scherpe spreiding van de Serviër, een tweede break toestaan. De eerder deze week 27 jaar geworden Wageninger stribbelde nog wel tegen en was één punt verwijderd van een rebreak, maar daar kwam het niet meer van.