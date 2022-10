Grote plantenkweker stopt wegens hoge kosten, 400 mensen op straat

Plantenkweker Plantise, in omzet de grootste kweker van planten in Nederland, sluit per 1 april 2023 de deuren. Ongeveer tweehonderd vaste werknemers en tweehonderd flexkrachten bij het glastuinbouwbedrijf verliezen hun baan.

Marco Vermeulen, de hoogste baas van het bedrijf, noemt 'een rits aan prijsstijgingen' als oorzaak voor de sluiting, "Door de gestegen energieprijzen wordt alles wat wij inkopen duurder en dat wordt allemaal aan ons doorberekend", zegt hij bij Rijnmond.

Plantise is gespecialiseerd in het kweken van biologische en reguliere groente- en sierteeltplanten, zowel in binnen- als buitenland. De Nederlandse vestigingen van Plantise staan in Baarlo, Kessel, Berkel en Rodenrijs en Naaldwijk.

Hoger loon

Het probleem is niet alleen de hoge stroomprijs, zegt Vermeulen. Hij wijst ook op de inflatie, die leidt tot hoge looneisen. Plantise kan die gestegen bedrijfskosten niet voldoende doorberekenen, zegt Vermeulen die om die redenen financiële problemen voorziet.

Waarom is gas in Nederland duurder dan in de rest van Europa? NOS op 3 beantwoordt deze en andere vragen in onderstaande video: