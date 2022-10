Kunstenaars nemen vandaag reclameborden door heel Nederland over

De kans is groot dat je vandaag onderweg met de trein, auto of bus geen schoenenreclames of SIRE-spotjes ziet, maar bewegende animaties. Ontwerpers hebben 5000 reclameborden door het hele land overgenomen, op initiatief van het Design in Motion Festival.

Op de borden komen meer dan 800 werken voorbij, ontworpen door kunstenaars van over de hele wereld. De eigenaars van de reclameborden stellen de ruimte gratis ter beschikking aan het Design in Motion Festival. Het festival is bedoeld om te laten zien "hoe het ook kan", zegt organisator Dimi Albers in het NOS Radio 1 Journaal. "Veel reclame is naar ons idee niet echt een verrijking van de buitenruimte. Wij vinden het belangrijk dat mensen denken: 'dit is gaaf, hier heb ik wat aan'."