Monumentaal stadhuis Gouda krijgt tweede leven

Gouda blaast het monumentale stadhuis op de Markt nieuw leven in. Het gebouw uit 1450 wordt opnieuw ingericht en biedt straks ruimte aan horeca en verenigingen. Ook komen er werkplekken voor zzp'ers. En in de trouwzaal kan weer worden getrouwd, meldt Omroep West.

Het markante gebouw, opgetrokken uit Belgisch kalksteen, is een van de oudste gotische stadhuizen in Nederland. Het stond de laatste jaren leeg en was alleen toegankelijk tijdens Open Monumentendagen. De gemeente gebruikt het gebouw al sinds 2012 niet meer, maar is nog steeds de eigenaar.

Ideeën van Gouwenaars

Vorig jaar ging de gemeente op zoek naar "een eigentijdse en vooral maatschappelijke invulling" voor het leegstaande monument. Mede op basis van de ideeën die zo'n zeshonderd inwoners van Gouda toen inbrachten, heeft de stad nu besloten om het gebouw verschillende functies te geven. Het stadhuis wordt verduurzaamd met onder meer een goede klimaatregeling.

Er is de gemeente veel aan gelegen dat het gebouw weer voor iedereen toegankelijk wordt. Daarom kun je straks gratis naar binnen. Er kan op bepaalde momenten ook gratis worden getrouwd, als het aan cultuurwethouder Thierry van Vugt (D66) ligt, Financieel gezien is dat volgens hem haalbaar wanneer mensen die 'betaald' trouwen, iets meer betalen. Tegelijkertijd moet Van Vugt nog wel een oplossing verzinnen voor 'trouwtoerisme' uit de rest van Nederland, om te voorkomen dat het stadhuis straks te veel wordt belast.

De kosten van de herinrichting worden geschat op 7,3 miljoen euro, waarvan ruim de helft bestemd is voor de verduurzaming van het gebouw. In 2026 moet het vernieuwde stadhuis zijn deuren weer openen.