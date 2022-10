Kritiek op sponsordeal Coca-Cola en klimaattop: 'best gewaagd'

Een bedrijf dat frisdrank in plastic flesjes verkoopt als sponsor van een klimaattop, is dat niet tegenstrijdig? Coca-Cola is een van de sponsors van de COP27 in Egypte dit jaar. Best gewaagd, vindt Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing aan de Universiteit van Amsterdam. En niet alleen vanuit het perspectief van de VN, die de top organiseert: "Dit is een groot risico voor het merk."

Sinds de aankondiging van de sponsorafspraak tussen de Verenigde Naties en het frisdrankenbedrijf klinkt er kritiek op de samenwerking. Het bedrijf produceert volgens Greenpeace 120 miljard plastic flessen per jaar. De fabrikant werd de afgelopen vier jaar door milieuorganisatie Break Free From Plastic uitgeroepen tot de grootste plasticvervuiler van de wereld.

De NOS heeft meerdere pogingen gedaan om in contact te komen met Coca-Cola, maar het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar. Tegen de BBC zegt de frisdrankgigant dat er al "progressie" is geboekt, maar geeft ook aan "gecommitteerd" te zijn om nog meer te doen. Voor zover bekend heeft de VN nog niet gereageerd op de kritiek.

Een afgevaardigde van de frisdrankgigant zei ten tijde van de ondertekeningsceremonie dat grote problemen als plastic afval en klimaatverandering niet door een enkele overheid, bedrijf of industrie zijn op te lossen. Het bedrijf wil de klimaattop gebruiken om verder te werken naar een duurzame toekomst, waarin het in 2050 CO2-neutraal wil zijn.

Kritiek van verschillende kanten

"Het doel van het bedrijf is natuurlijk om positief geassocieerd te worden met het klimaat", zegt Van Dolen. Maar in plaats daarvan heeft het een tegengesteld effect. Ze zegt dat de kritiek van veel verschillende kanten komt. "Zowel belangenpartijen, consumenten als de pers belichten nu juist de cijfers die zorgen voor heel veel negatieve merkassociatie."

Een van de dingen waarvan het frisdrankbedrijf wordt beschuldigd door de sponsors van de COP27 is greenwashing. Daar is hier niet helemaal sprake van, volgens Van Dolen. "Bij greenwashing doe je als bedrijf echt een belofte over beleid die veel mooier is dan de realiteit. Coca-Cola doet geen belofte, het sponsort de top alleen. Maar het blijft schuren voor veel mensen."

"Aan de andere kant geeft deze samenwerking wel een ingang om een gesprek aan te gaan met het bedrijf," zegt hoogleraar strategie en ondernemerschap Joris Knoben. "Je kan natuurlijk een vijandbeeld opwekken, maar uiteindelijk hebben we deze bedrijven nodig. Zonder dat zij veranderen, lukt het niet."

Greenpeace noemt het een schande. Het is ook niet de eerste keer dat dit bij een klimaattop gebeurt, benadrukt een woordvoerder. Zo was Unilever een van de sponsors van de klimaattop in Glasgow vorig jaar. Een bedrijf dat door Milieudefensie vorig jaar als derde grootste plasticvervuiler werd bestempeld.

Begonnen als 'hobby'

Hoogleraar sporteconomie Ruud Koning memoreert dat sponsoring ooit is begonnen als een soort 'hobby' van de communicatieafdeling, maar nu een belangrijk onderdeel is van de marketing. "Sponsoring is echt bedoeld om bepaalde doelstellingen van een bedrijf te halen, om zich te positioneren en bepaalde gevoelens over een product te kunnen oproepen. Het belangrijkste is dat jouw bedrijf en wat je sponsort goed bij elkaar passen, anders loopt het niet lekker."

Volgens Koning zijn bedrijven voorzichtiger geworden sinds de komst van sociale media. Hierop kan elke sponsoruiting door iedereen besproken worden en ongelukkig uitpakken. Een goed voorbeeld van geslaagde sponsoring vindt de sporteconoom Heineken dat met 0,0 procent-bier de Formule 1 sponsorde. "Iedereen weet dat alcohol en autorijden niet samengaan, dus dit was een goede manier om alcoholvrijbier te presenteren."

Eigen rommel opruimen

Hoogleraar Van Dolen ziet daarnaast een verandering bij consumenten. Er is veel meer vraag om transparantie en het afleggen van verantwoording. "Vroeger ging het bij sponsoring meer om het kweken van goodwill, zoals het steunen van een goed doel of het weggeven van studiebeurzen. Nu worden deze acties niet meer als authentiek beschouwd. Dat is wat er nu ook met Coca-Cola gebeurt. Consumenten zien liever dat bedrijven bezig zijn om hun eigen rommel op te ruimen."