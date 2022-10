Verborgen werk kubist Léger blijkt schilderij uit reeks

Op de achterkant van een schilderij van de Franse kunstenaar Fernand Léger is een tweede werk blootgelegd.

Bekend was dat er achter op Le quatorze juillet (1912-1913) nog een schilderij zat, maar lang werd gedacht dat dit werk niet meer te redden was. Het zat onder een harde lijmachtige laag.

Nu is het restauratoren toch gelukt om de laag te verwijderen en het werk bloot te leggen. Vervolgens konden ze het toeschrijven aan de serie Fumées sur les toits (Rook boven de daken).

In Parijs gebruikt Léger daarvoor het uitzicht vanuit zijn atelier, over de daken van de stad, als inspiratie om te experimenteren met vorm en kleur. Hij is dan net een jaar of vier abstracte werken aan het schilderen, aanvankelijk sterk geïnspireerd door Paul Cézanne. Van tamelijk realistisch en monochroom gaat hij abstracte vormen en kleur gebruiken en groeit hij uit tot een van de bekendste kubisten.