Jongeren met schulden blijven onder de radar, snelle hulp blijft uit

Regels voor het snel signaleren van wanbetalers liggen sinds 2021 vast in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Als je een schuld hebt bij een 'vastelastenpartner' - denk aan de huurbaas, de zorgverzekeraar, het energie- of waterbedrijf - moet die jouw gemeente daarover informeren. De gemeente is dan verplicht om binnen vier weken contact op te nemen en hulp aan te bieden.

Daar komt nog bij dat veel jongeren geen eigen huis hebben: bijna de helft van de 18- tot 30-jarigen woont nog bij hun ouders. Zij betalen meestal niet zelf voor huur, energie of water. Als zij in de schulden raken, is dat bij andere schuldeisers, maar die mogen dat niet melden bij de gemeente.

"Om meer jongeren in beeld te krijgen is het wenselijk dat betalingsachterstanden bij telefonie en internet ook aan de gemeente gemeld worden", zegt de gemeente Haarlem, "maar dat is wettelijk nog niet geregeld."

Geen prioriteit

Zelfs als jongeren met schulden wél in beeld zijn, hebben zij niet altijd prioriteit. "Gemeenten doen aan triage: ze kijken op welke meldingen zij het eerst af moeten", zegt Ellen Hennekens van NVVK, de branchevereniging van financiële hulpverleners.

"Jongeren hebben vaak een relatief lage schuld, en in veel gevallen is alleen een achterstand bij de zorgverzekering bekend", zegt Hennekens. "De gemeente zet dan zwaarder in op bewoners met grotere schulden, of over wie meerdere meldingen zijn gedaan. Die krijgen bijvoorbeeld iemand aan de deur, terwijl anderen alleen een brief krijgen."

Noodgrepen

Nu het leven snel duurder wordt, zoeken jonge mensen allerlei uitwegen om het einde van de maand te halen, zeggen zowel hulpverleners als de jongeren zelf tegen NOS op 3.

Bijvoorbeeld door meer te lenen bij DUO, of als je al afgestudeerd bent het afbetalen van je studielening juist stop te zetten. "Ik laat het geld nu op mijn eigen rekening staan. Dan kan ik het desnoods nog gebruiken, mocht dat opeens nodig zijn", reageert een jongere.

Andere noodgrepen zijn bijvoorbeeld het terugboeken van de zorgverzekeringspremie, het maandbedrag voor stroom en gas kunstmatig laag zetten, of spullen kopen op afbetaling. Maar daarmee worden geldproblemen niet opgelost, alleen uitgesteld. En dan wordt de ellende al snel groter en groter.