Studenten in Groningen de straat op voor energietoeslag

Isabelle Bech (22) studeert pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze woont in een voormalig ziekenhuis met 200 kamers, waarin zowel studenten, ouderen als gezinnen zijn gehuisvest. "Tegenover me woont iemand die geen student is, maar wel een laag inkomen heeft en nu dus wel 1300 euro krijgt", zegt Isabelle. "Ik ben student, woon in precies dezelfde soort kamer en ik krijg dat geld niet. Dat is toch gek, we delen zelfs dezelfde badkamer en keuken."

Isabelle huurt een kamer inclusief gas, water en licht voor 400 euro per maand. "De huur is de afgelopen maanden verhoogd", zegt ze. "Ik houd per maand 300 euro over voor mijn zorgverzekering, internet, telefoon en boodschappen. Dat is amper haalbaar, ik moet nu telkens geld van mijn spaarrekening afhalen."

Voor Isabelle zou de toeslag van 1300 euro een tijdelijke oplossing zijn. "Dat zou er in ieder geval voor zorgen dat ik me nu even iets minder zorgen hoef te maken", zegt ze. "Voorlopig hebben we gezamenlijk afgesproken dat we de verwarming niet aan doen. Pas als het een week lang onder de 13 graden is, gaan we aan de knoppen draaien."

Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is de situatie van Isabelle niet uniek. "Er zijn in Nederland meer dan 400.000 uitwonende studenten", zegt voorzitter Joram van Velzen. "Het overgrote deel woont op kamers en heeft geen eigen energiecontract, één van de voorwaarden om de financiële steun die er wel is, aan te vragen. Zij komen daar dus helemaal niet voor in aanmerking."