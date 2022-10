Verstappen wil Honda iets bijzonders geven: 'In Japan liggen mooie herinneringen'

Acht jaar na zijn eerste rondjes op het circuit van Suzuka beseft Max Verstappen dat er veel is veranderd. En dat hij is meeveranderd, tot de regerend wereldkampioen Formule 1 die hij nu is. "Hier heb ik de basics van een Formule 1-weekend geleerd. De jaren daarna was het vooral een kwestie van ervaring opdoen. Meters maken. Alle goede en slechte momenten maken je een betere coureur. Ik ben nu een heel andere coureur dan in 2014. Het gaat allemaal inmiddels een stuk gemakkelijker." Titelprolongatie op Suzuka is om meerdere redenen een prachtscenario voor de 25-jarige Verstappen.

Hij zei het al in aanloop naar de Grand Prix van Singapore, waar hij ook al een kleine kans op de titel had. "Wereldkampioen worden in Japan is leuker en bijzonderder. Ik heb het daar in eigen hand en het zou erg mooi zijn om het titelfeest samen met alle mensen van Honda te vieren." "Ik ga er alles aan doen om Honda een mooi weekend te geven. Er is regen op komst, dus ik hou rekening met een onvoorspelbaar en spannend weekend", zegt Verstappen op Suzuka. "We hebben dit circuit door covid gemist. Het is heel jammer dat we hier vorig jaar tijdens de titelstrijd met Mercedes en Lewis Hamilton niet waren."

Max Verstappen tijdens de persconferentie in Suzuka - ANP

Suzuka is een circuit dat hem ligt. Drie keer stond hij hier al op het podium, maar nog nooit als winnaar. "Ik ben dol op deze baan. Er liggen hier mooie snelle, vloeiende bochten. De fans zijn ook geweldig. Japanners zijn helemaal Formule 1-gek. Je ziet hier veel bijzondere uitdossingen. Ik bedoel: mensen met een DRS-achtervleugel op hun hoofd zie je niet overal."

Quote Het was behoorlijk pittig en ik schrok in de eerste ronde flink van het vermogen van een F1-auto. Ik had nog maar een jaar ervaring met race-auto's, kwam bij wijze van spreken net uit de karts. Max Verstappen over zijn eerste rondjes in een Formule 1-auto op Suzuka

"Hier liggen veel mooie herinneringen", vervolgt de WK-leider op het circuit waar in 2014 zijn F1-carrière begon met zijn eerste officiële vrijdagtraining voor renstal Toro Rosso. "Ik herinner me dat nog goed, hoewel het inmiddels best lang geleden is." "Het was behoorlijk pittig en ik schrok in de eerste ronde flink van het vermogen van een F1-auto. Ik had nog maar een jaar ervaring met race-auto's, kwam bij wijze van spreken net uit de karts. Dan is Suzuka niet echt het meest voor de hand liggende circuit om je eerste meters te maken, maar het was een ontzettend mooi weekend."

Een 17-jarige Max Verstappen luistert aandachtig naar de aanwijzingen - ANP

Verstappens RB18 oogt iets anders dan voorheen. Voor het eerst prijkt het logo van de Japanse krachtbronbouwer weer op de Red Bulls. Dat is vooralsnog vooral symbolisch. Een soort eerbetoon. Honda trok zich vorig jaar plotseling terug uit de Formule 1. Verstappens renstal onderhoudt en prepareert de motoren nu zelf en heeft voormalig Honda-personeel in dienst. "Er is eigenlijk niet zoveel veranderd", zegt Verstappen daarover. "Het is mooi dat Honda weer prominent op de auto staat in zijn thuisrace." Veel conclusies moeten we er volgens hem niet aan verbinden, ook niet nu de onderhandelingen tussen Red Bull Racing en Porsche definitief zijn gestrand. "Het zou mooi zijn als Honda wil terugkeren, maar het is het nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Wie weet wat er gaat gebeuren, maar het is niet aan mij." Ontknoping Aan de naderende ontknoping denkt Verstappen naar eigen zeggen nauwelijks. "Ik heb ik geen haast." Het oogt op papier heel simpel. Als Max Verstappen de grand prix van Japan wint en tijdens de race de snelste ronde noteert, is titelprolongatie een feit. De 25-jarige Red Bull-coureur moet op het circuit van Suzuka acht WK-punten meer scoren dan Ferrari-rivaal Charles Leclerc. In onderstaande slider de scenario's waarbij Max Verstappen zondag al de wereldtitel pakt: