Verdachte in Mallorca-zaak aangehouden voor meineed

Het Openbaar Ministerie heeft een van de verdachten in de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman aangehouden voor meineed. Heuvelman kwam vorig jaar zomer om het leven door uitgaansgeweld op Mallorca.

Het OM heeft Martijn T. aangehouden; hij zou hebben gelogen tegen de rechter, meldt persbureau ANP. T. heeft eerder bij de rechter-commissaris verklaard dat hij na afloop van de gevechten niet meer met andere mensen uit zijn vriendengroep over die gevechten heeft gepraat. Op de zitting werd een Snapchat-video getoond waarop te zien is dat hij er wel over praat.

Volgens Het Parool wordt T. later vandaag opnieuw verhoord door de politie.

Dader nog steeds niet duidelijk

In de zaak staat een vriendengroep terecht. Drie van hen worden verdacht van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte is Sanil B. Op zijn schoen is een dna-spoor van Heuvelman gevonden.

Zes anderen staan terecht voor poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Allen ontkennen ze dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van Heuvelman.

Dinsdag deed de rechter nog een dringende beroep op het geweten van de verdachten: "Wees een vent en vertel wat er is gebeurd", zei hij tegen de verdachten. De rechter zei dat de nabestaanden van Heuvelman daar recht op hebben en dat ze anders achterblijven met onverwerkt verdriet en vragen.