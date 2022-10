Judoka Tsjakadoea komt opnieuw niet verder dan derde ronde op WK

Tornike Tsjakadoea is op de WK judo in het Oezbeekse Tasjkent in de derde ronde uitgeschakeld. Hij verloor in de klasse tot 60 kilogram van Ariunbold Enkhtaivan uit Mongolië.

De sinds gisteren 26-jarige Tsjakadoea, de nummer 19 van de wereld, kreeg de eerste ronde een bye en trof daarna Romain Picard (21). Beide judoka's stonden op twee straffen toen de Fransman werd gediskwalificeerd voor zijn derde standje. De Nederlandse troef werd vervolgens tegen Enkhtaivan (13) zelf gediskwalificeerd, omdat hij zijn hoofd zou hebben gebruikt bij een techniek.

Tijdens zijn vorige twee WK-deelnames kwam Tsjakadoea ook niet verder dan de derde ronde. Op de Olympische Spelen in Tokio greep hij vorig jaar net naast een bronzen medaille.