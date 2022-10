Strandtenten Scheveningen hoeven wellicht niet meer weg in de winter

Strandtenthouders in Scheveningen en Kijkduin hoeven hun paviljoens binnenkort wellicht niet meer elke winter af te breken, af te voeren, op te slaan en weer op te bouwen.

De VVD in de Haagse gemeenteraad stelt samen met GroenLinks voor om de paviljoens te laten overwinteren. "Het is belangrijk dat ondernemers met dit plan geld besparen", zegt VVD-raadslid Alexander Roep bij Omroep West. "Zo kunnen ze economisch sterker worden. Tegelijkertijd kunnen we de natuur beschermen door te voorkomen dat er twee keer per jaar zwaar materieel het strand oprijdt."

Het gaat dus om een voorstel van twee van de vijf coalitiepartijen. VVD en GroenLinks hebben samen twaalf van de 45 zetels in de Haagse raad, maar zijn vast van plan om het voorstel verder uit te werken.

Het voorstel volgt op twee coronawinters waarin veel strandtenten mochten overwinteren. Gedupeerde ondernemers, die maandenlang dicht waren geweest, bespaarden zo de kosten van de jaarlijkse afbraak- en opbouwklus.

Volwassen restaurants

"Een ondernemer is gemiddeld 100.000 euro per jaar kwijt aan het opbouwen en afbouwen, het opslaan en het huren van zeecontainers", zegt Hein Philipse van Beachclub Culpepper in Scheveningen. "Veertig jaar geleden was het logisch dat de strandtenten elk jaar werden weggehaald. Toen waren ze kleiner. Tegenwoordig zijn het volwassen restaurants. Daarbij past het op- en afbouwen niet meer."

De kosten zijn niet de enige reden waarom de raadsleden nu voorstellen om de coronamaatregel permanent te maken. Zij wijzen er ook op dat er twee keer per jaar zwaar materieel het strand op moet om de tenten af te breken. Dat zorgt voor veel uitstoot van stikstof.

Ook kunnen ondernemers nu nauwelijks verduurzamen. "Wij hebben bijvoorbeeld geen zonnepanelen, omdat wij elke zes maanden moeten afbouwen. Als we permanent mogen blijven, kunnen we mooiere zaken maken, met dubbelglas en betere isolatie", zegt Philipse.

Zandverstuiving en groei duinen

De vraag is wat de waterschappen vinden van het voorstel. In de coronawinters ging Hoogheemraadschap Delfland pas na lang aarzelen akkoord met de overwintering van de paviljoens in Scheveningen en Kijkduin. "Als er strandtenten in de winter staan, dan kan de natuurlijke groei van de duinen door zandverstuiving gevaar lopen". aldus een woordvoerder van het Hoogheemraadschap toen. Ook bestaat het risico op stormschade.

Het Haagse GroenLinks-raadslid Maarten de Vuyst realiseert zich dat. "'De duinen zijn de belangrijkste verdediging tegen de zee en zij herstellen zich in de winter. Dat herstel moet ook met permanente bebouwing kunnen. Ook moet de natuur de ruimte houden en de strandtenten moeten iets toevoegen aan de omgeving", zegt hij. "Het moeten geen dichtgetimmerde hutjes worden."

In het voorstel wordt overigens benadrukt dat de paviljoens in de winter niet allemaal open mogen omdat een massale toeloop het natuurherstel zou hinderen. Bovendien staan veel omwonenden niet te springen om extra strandgangers. Het is nog niet bekend wanneer het voorstel in de Haagse gemeenteraad wordt behandeld.