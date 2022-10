Huizenprijzen in drie maanden fors gedaald: 'Markt heeft keerpunt bereikt'

Ten opzichte van een jaar eerder is er nog wel sprake van een kleine stijging van de huizenprijzen: met 2 procent. Dat is wel een veel minder grote stijging dan voorheen. In het tweede kwartaal van dit jaar stegen de prijzen op jaarbasis nog met zo'n 11 procent en in het eerste kwartaal nog met ongeveer 14 procent.

Er waait een andere wind op de huizenmarkt, blijkt uit de nieuwste cijfers van makelaarsvereniging NVM. In het derde kwartaal van dit jaar zijn de huizenprijzen met 5,8 procent gedaald ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat is de grootste kwartaal-op-kwartaal-daling die de NVM ooit heeft gemeten.

Aan allerlei cijfers is af te lezen dat de huizenmarkt in ander vaarwater terecht is gekomen. Zo is het aantal aangeboden woningen in drie maanden tijd met 22 procent toegenomen. Het gemiddeld aantal bezichtigingen daalt hard, van bijna 10 keer in 2021 naar bijna 5 in juli 2022. En het gemiddeld aantal biedingen per woning daalde van 3,2 in januari naar 2,2 in juli.

In verschillende regio's is de prijsdaling ten opzichte van voorgaand kwartaal nog een stuk groter dan het landelijke gemiddelde van 5,8 procent. Zo dalen in de regio's IJmond, Haarlem en Groot-Amsterdam de prijzen met zo'n 8 à 9 procent.

Er waren ook enkele regio's waar de prijzen nog licht stegen, zoals Zuidoost-Friesland en Zuidoost-Drenthe.

'Nog geen normale woningmarkt'

Bij een groeiend aanbod verkochten NVM-makelaars afgelopen kwartaal bijna 32.500 woningen, ongeveer evenveel als in hetzelfde kwartaal vorig jaar en 10 procent minder dan een kwartaal eerder.

Volgens de NVM is er nog altijd geen sprake van een 'normale' woningmarkt. "Met meer aanbod nemen de keuzemogelijkheden voor kopers toe", zegt voorzitter Gerssen. "Dat kan ook de starter helpen. Maar met een tekort van meer dan 300.000 woningen, moeten onze makelaars nog te veel nee verkopen."

Hypotheekrente

Een belangrijke oorzaak van de afkoeling van de huizenmarkt is de gestegen hypotheekrente. Door de hogere rente zijn mensen die nu een nieuwe hypotheek nemen, meer kwijt aan maandelijkse lasten dan een tijdje geleden.

Zo is de rente voor een hypotheek met NHG en 10 jaar vaste rente nu gemiddeld bijna 4 procent, blijkt uit cijfers van de Van Bruggen Adviesgroep. Een jaar geleden was dat nog rond de 1 procent.