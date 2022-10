Celstraf voor Japanse journalist na filmen anti-regeringsprotest Myanmar

Een Japanse journalist is in Myanmar veroordeeld voor het filmen van een anti-regeringsprotest in juli. De man kreeg meerdere jaren celstraf opgelegd door een rechtbank die onder controle staat van het leger.

Toru Kubota kreeg zeven jaar cel omdat hij volgens de junta-rechtbank de wet voor digitale informatieverspreiding heeft overtreden. Ook kreeg hij drie jaar cel voor opruiing. Het is nog niet duidelijk of Kubota tien jaar de cel in moet of dat hij de straffen tegelijkertijd mag uitzitten.

Na een coup tegen de democratisch gekozen regering in Myanmar greep het leger begin vorig jaar de macht. Protesten worden sindsdien hard neergeslagen. Ook vallen er veel doden bij gevechten tussen rebellengroeperingen en het leger.

Gevoelig onderwerp

Kubota werd op 30 juli opgepakt bij protesten tegen het militaire regime in de grootste stad van het land, Yangon. Hij maakte daar foto's en video's van een korte demonstratie. De journalist werd opgepakt door een agent in burger, meldt persbureau AP.

Het werk van de Japanner is gericht op etnische conflicten, immigranten en vluchtelingen. Hij heeft onder meer producties gemaakt over de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Volgens het leger verspreidde hij daarover valse informatie, meldt de Japan Times.

Voor de junta zijn de Rohingya een gevoelig onderwerp, omdat internationale rechtbanken onderzoek doen naar mensenrechtenschendingen, zoals genocide. De moslimminderheid is op grote schaal vervolgd in het land. Zeker 700.000 mensen sloegen daarvoor op de vlucht.