Man doodt tientallen mensen in opvang Thailand, veel kinderen slachtoffer

In het kinderdagverblijf waren minder kinderen aanwezig dan normaal gesproken het geval is. Vanwege slecht weer in de ochtend hadden veel mensen hun kinderen thuisgehouden.

Nadat de aanslagpleger de medewerkers had neergeschoten, richtte hij zich volgens de bestuursmedewerker met een mes op de kinderen, die in een afgesloten zaal lagen te slapen.

In Thailand heeft een man met een vuurwapen en een mes meer dan dertig mensen om het leven gebracht in een kinderdagverblijf. Onder de slachtoffers zijn zeker twintig kinderen, van wie sommigen pas 2 jaar oud waren.

Een schutter heeft het vuur geopend in een kinderopvang in Thailand. Er zijn meer dan dertig doden gevallen, onder wie zeker twintig kinderen. Sommigen waren volgens de politie slechts 2 jaar oud. - NOS

Premier Prayut Chan-o-cha noemt het incident schokkend, en betuigt steun aan de nabestaanden. Op zijn Facebookpagina roept hij op om de gewonden zo snel mogelijk te behandelen.

Het wapenbezit in Thailand is hoog als het wordt vergeleken met andere landen in dezelfde regio. In die cijfers zijn de grote aantallen illegale wapens nog niet meegenomen. Desondanks zijn grote schietpartijen zeldzaam in het land. De laatste keer was twee jaar geleden, toen een militair 29 mensen doodschoot en 57 andere verwondde vanwege een mislukte vastgoeddeal.