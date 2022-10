Leeuwarden doet onderzoek naar doorgeroeste gasleidingen

De gemeente Leeuwarden laat onderzoek doen naar oude, stalen gasbuizen in een woonwijk. De buizen liggen meestal in vochtige kruipruimtes en gaan soms roesten. Als ze daardoor lek slaan, is er kans op een explosie. Een installateur spreekt van een "tikkende tijdbom".

Juist omdat ze gevaarlijk kunnen zijn, zijn gasleidingen van staal sinds 1986 verboden. Maar huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor controle en vervanging (bijvoorbeeld door een kunststoffen leiding). De vraag is dat overal gebeurt.

"Wij willen zelf toch even kijken hoe het precies zit", zegt wethouder Hein de Haan van Leeuwarden bij Omrop Fryslân. Hij laat een steekproef doen in twintig woningen in de wijk Aldlân.

Het is geen toeval dat hij juist voor Aldlân kiest. Eerder deze zomer sloeg een installateur daar alarm. Hij trof in zijn eigen woning een doorgeroeste gasleiding aan. "Het gaat een keer mis. Er blaast vandaag of morgen een blok uit", aldus installateur Roelof Bosma in de Leeuwarder Courant.

Roestige leidingen op meer plekken

Het probleem met de oude, stalen gasleidingen speelt op meer plekken in Nederland. In Den Helder liet D66 onderzoek doen. Toen bleek ook al dat het gevaar van een gasophoping onder de vloer niet denkbeeldig is. Volgens de website Energieveilig,nl zijn de afgelopen jaren ook in wijken in Zoeterwoude, Lelystad, Schiedam, Uithoorn en Hillegom roestige leidingen aangetroffen.

Met het onderzoek wil wethouder De Haan bewoners vooral bewust maken. Zelfs als uit het onderzoek blijkt dat er problemen zijn, kan hij huiseigenaren niet dwingen om (doorgeroeste) leidingen te vervangen. "Mensen, kijk alsjeblieft goed naar je eigen woning", zegt de wethouder. "Zeker als het gaat om stalen leidingen. Zorg dat je controleert of die goed zijn. Dat is in het grootste belang voor jezelf, maar ook voor je buren."

De resultaten van de steekproef worden over ongeveer een maand verwacht.