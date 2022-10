Dit moet Verstappen doen om nu wél de wereldtitel te pakken, uitgerekend op Suzuka

Max Verstappen krijgt komende zondag bij de Grand Prix van Japan opnieuw de kans om zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 te grijpen. Het goede nieuws voor de Nederlander: hij heeft dit keer de regie in eigen hand. Het tweede wereldkampioenschap voor Verstappen is een feit als hij op Suzuka de race wint en ook een extra WK-punt vergaart voor de snelste raceronde. "We hebben een perfect weekend nodig", blikte hij vooruit. "Het zou heel mooi zijn als het hier zou lukken." Bijzondere plek Voor Red Bull is de race op Suzuka namelijk extra speciaal. Het circuit is de thuishaven van Honda, de motorleverancier van Verstappens team. "Ik ben erg enthousiast over deze plek. Het is een ongelooflijke baan en er zijn ongelooflijke fans", aldus Verstappen. "Ik ben erg blij om hier te zijn. Het zou bijzonder zijn als we hier succes hebben vanwege onze relatie met Honda." Honda is sinds 2019 aan Red Bull verbonden. Vanwege de grote successen van Verstappen werd die samenwerking begin dit jaar verlengd tot en met 2025. Dit zijn de mogelijke scenario's waarin Verstappen kampioen kan worden:

En nu lonkt een volgend hoogtepunt voor Verstappen. De vraag lijkt alleen nog: wanneer? "Ik denk er niet echt veel over na." Bij de Grand Prix van Singapore van afgelopen zondag was Verstappen nog van de concurrentie afhankelijk of hij wereldkampioen ging worden. De rekenmachines konden tijdens de race op het Marina Bay Street Circuit in de tas blijven, omdat de Red Bull-coureur slechts zevende werd. Sergio Pérez won de wedstrijd. 112 punten voorsprong Verstappen moet na de achttiende race van 2022 een voorsprong van minstens 112 punten - naast vier grands prix staat er ook nog een sprintrace op het programma (São Paulo) - op Ferrari-coureur Charles Leclerc of Red Bull-teamgenoot Pérez hebben om de champagne te mogen ontkurken. Na zondag heeft hij eventueel nog vier herkansingen om zijn wereldtitel te prolongeren. "As het weer niet zou lukken, dan is de kans tijdens de volgende race waarschijnlijk weer iets groter."

Grand Prix van Japan bij de NOS De Grand Prix van Japan begint zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting met de analyse van Jan Lammers is vanaf 18.10 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Leclerc kan bij een tweede plaats in de Grand Prix van Japan in theorie nog evenveel punten als Verstappen halen, maar dan geeft het aantal gewonnen races de doorslag. En dat zal altijd in het voordeel van Verstappen blijven: twaalf voor de Nederlander en zeven voor de Monegask. Mocht Verstappen er zondag in slagen de race te winnen, maar niet de snelste ronde te realiseren, dan moet Leclerc als derde of lager finishen om de titel van Verstappen alsnog een feit te laten zijn. Of toch nog even wachten? Bij winst van Leclerc of Pérez in Japan krijgt Verstappen over twee weken bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas, een nieuwe kans. Verstappen won de Grand Prix van Japan nog nooit en begon op Suzuka ook nooit eerder een race van poleposition. Zijn beste raceresultaat is een tweede plaats in 2016 en 2017, achter respectievelijk Nico Rosberg en Lewis Hamilton.