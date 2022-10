Gemeenten blij met prijsplafond energie, maar zorgen blijven

TNO-onderzoeker Peter Mulder bevestigt dit: "Nog steeds woont bijna de helft van de bevolking in een slecht of matig geïsoleerd huis. Het gaat om huurders en particuliere eigenaren die geen geld hebben om te investeren. Het nieuwe prijsplafond is zeer fors en helpt op dit moment. Maar de spannende vraag is: wat wordt op de langere termijn gedaan? Er zijn 1,5 miljoen huizen in Nederland met een slecht label. Als daar niets aan gedaan wordt, moet het kabinet dit soort steunpakketten blijven optuigen."

Het nieuwe prijsplafond is een tijdelijke verlichting, maar zorgt niet voor een structurele oplossing voor de toenemende energie-armoede, merken gemeenten en belangengroepen. Vooral de groep die in een slecht geïsoleerd huis woont, heeft grote kans om door het prijsplafond te schieten.

De gemeente Utrecht kondigde vorige week nog een stevig koopkrachtpakket aan. "We moeten uiteraard eerst nog zien hoe dit nieuwe prijsplafond verder wordt uitgewerkt en wat dit betekent in de praktijk. Veel mensen zakken echter nú al door het ijs en daar maken we ons grote zorgen over."

Nijmegen besloot al vóór het nieuwe prijsplafond om de energietoeslag te verruimen. De gemeente brengt de gevolgen van de energiecrisis in kaart en onderzoekt of er toch nog extra ondersteuning nodig is.

Ook gemeente Den Haag geeft extra steun

Ook de gemeente Den Haag zegt dat het prijsplafond soms niet afdoende is. "Bijvoorbeeld omdat iemand flink moet stoken in een slechte geïsoleerde huurwoning. Plus dat andere kosten voor levensonderhoud ook nog steeds flink stijgen. De gemeente biedt ondersteuning in die gevallen waarbij het eigen inkomen en de maatregelen van het rijk niet genoeg zijn", zegt wethouder Mariëlle Vavier van Armoede.

Volgens Wethouder Bestaanszekerheid van Arnhem, Mark Lauriks, blijft de gemeente zich zorgen maken over de mensen die de afgelopen maanden dit prijsplafond nog niet hadden. "En die de komende maanden nog met hoge rekeningen zitten. Daarom bieden we de komende week 250 euro extra energietoeslag, omdat we in onze stad zien dat een grote groep huishoudens niet kunnen wachten. Zij hebben nú hulp nodig."

'Prijsplafond is niet voor iedereen genoeg'

De gemeente Helmond trekt ondanks het nieuwe prijsplafond ook de portemonnee. Voor dit en komend jaar maakt de gemeente op de begroting 10 miljoen euro vrij voor een koopkrachtfonds. "Het prijsplafond is niet genoeg voor de groep mensen die wonen in verouderde huizen", zegt wethouder van Armoede, Erik de Vries. "Ze krijgen toch een forse rekening, waar ze niet veel aan kunnen doen."

Ook de Consumentenbond wijst erop dat het energieplafond een tijdelijke oplossing is en niet structureel. Het kabinet moet volgens de bond meer doen om met name slechte huurwoningen versneld te isoleren.

Vera Koopmans uit Helmond blijft samen met haar dochtertje van 6 in de kou zitten in haar slecht geïsoleerde sociale huurwoning. Haar tochtige huis warmhouden deze winter zonder door het prijsplafond van het kabinet te schieten, zal moeilijk worden: