Wekdienst 6/10: Uitreiking Televizier-Ring • AZ, Feyenoord en PSV in actie

Goedemorgen! De Gouden Televizier-Ring wordt uitgereikt. En in Europa komen AZ, Feyenoord en PSV in actie.

Wat heb je gemist?

Johan Remkes presenteerde gisteren zijn aanbevelingen in het stikstofdossier. Verleg de focus naar de uitstoters met de meeste impact op natuurgebieden en bied boeren meer perspectief. Dat was in het kort de boodschap. Met name over de uitkoop van piekbelasters zijn nog veel vragen, zeggen deskundigen tegen de NOS.

Hoogleraar environmental sustainability Jan Willem Erisman mist de onderbouwing van Remkes' voorstel. "Waar liggen deze bedrijven, hoeveel reductie levert het op als ze stoppen en is het voldoende om plaatselijk de bouw vlot te trekken? De antwoorden hierop worden niet gegeven in de aanbevelingen." Milieuwetenschapper Raoul Beunen vraagt zich af of de voorgestelde termijn van een jaar haalbaar is; als boeren en overheid geen overeenstemming bereiken, kan een gang naar de rechter volgen en dat kan jaren duren.