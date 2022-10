Recordinflatie van 14,5 procent, lonen blijven achter

De inflatie in Nederland is in september opgelopen naar 14,5 procent, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat is het hoogste cijfer ooit in Nederland gemeten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt sinds 1963 maandelijks het inflatiecijfer bij.

Dat de inflatie opnieuw was opgelopen, bleek vorige week al uit cijfers volgens de Europese rekenmethode. Aan de cijfers die vandaag zijn gepubliceerd is te zien wat er zoal duurder werd. De belangrijkste prijsopjager was weer energie. Daarbij heeft lang niet iedereen daar last van. Nog altijd profiteert een deel van de huishoudens van relatief lage energiecontracten die in het verleden zijn afgesloten.

De trend dat boodschappen alsmaar duurder worden, lijkt enigszins te zijn gestopt. In september was de prijsstijging van voeding 12,8 procent vergeleken met een jaar eerder. In augustus lagen de prijzen nog 13,1 procent hoger.

Hoger loon

De lonen stijgen veel minder hard dan de inflatie. In het derde kwartaal stegen de cao-lonen met 3,4 procent. Dat is weliswaar de hoogste stijging in meer dan 13 jaar maar lang niet genoeg om de hogere prijzen te compenseren.

Er komen hogere loonstijgingen aan, zegt werkgeversorganisatie AWVN. In loonafspraken die de afgelopen maand gemaakt zijn is een gemiddelde loonsverhoging afgesproken van 4,4 procent. Die verhogingen worden de komende maanden doorgevoerd.

In een klein deel van de cao's is automatische prijscompensatie afgesproken. Dat wil zeggen dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Zo is afgelopen week duidelijk geworden dat de schilders en medewerkers in de onderhoudsbranche volgend jaar 10,3 procent extra loon krijgen. Daarbij is gekeken naar het inflatiecijfer van juli.