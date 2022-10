Vraagtekens bij advies om piekbelasters binnen jaar uit te kopen

Verleg de focus naar de uitstoters met de meeste impact op natuurgebieden en bied boeren meer perspectief. Dat was kort door de bocht de boodschap van stikstofbemiddelaar Johan Remkes gisteren aan het kabinet. De overige adviezen - want het kabinet moet er nog over besluiten - bevatten volgens kenners weinig nieuws. Vooral de toon was anders. Het meest opvallende voorstel van Remkes was gericht op zogenoemde 'piekbelasters'. Hij roept op om 500 tot 600 bedrijven die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen en relatief veel uitstoten (vooral veehouderijen) binnen een jaar te laten sluiten of te verplaatsen. Zo veel mogelijk door vrijwillige uitkoop, maar als het echt niet anders kan onder dwang. 'Echt nieuw' Dit is volgens Remkes en zijn team "de minst kwade route" naar snelle en forse stikstofreductie. "Binnen een jaar actie ondernemen tegen piekbelasters, dat zou echt nieuw zijn", reageert milieuwetenschapper Raoul Beunen. Hij noemt het een logische keuze. "Er is tot nu toe voor de schermen weinig aandacht geweest voor de grootste stikstofuitstoters." Remkes benadrukte dat er snel moet worden ingegrepen:

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes sprak de afgelopen maanden met boeren, bestuurders en andere betrokkenen bij de stikstofcrisis. Zijn bevindingen presenteert hij vandaag. - NOS

Beunen en anderen vragen zich wel af hoe haalbaar de voorgestelde termijn van een jaar is. Als de overheid en de betreffende boerenonderneming er immers niet in goed overleg uitkomen, rest de gang naar de rechter. Zo'n juridische procedure kan enkele jaren duren. Bovendien liggen geldverspilling en tegenvallende resultaten op de loer bij de huidige uitkoopplannen van het kabinet, concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs. Nog veel vragen Hoogleraar environmental sustainability Jan Willem Erisman mist de onderbouwing van Remkes' voorstel. "Waar liggen deze bedrijven, hoeveel reductie levert het op als ze stoppen en is het voldoende om plaatselijk de bouw vlot te trekken? De antwoorden hierop worden niet gegeven in de aanbevelingen." Dat is volgens Erisman ook niet vreemd. "Remkes zegt dat het geen plan is, maar een denkwijze die nog concreet moet worden gemaakt." Het is aan het kabinet om dit nader uit te werken, mocht het daadwerkelijk besluiten de piekbelasters zo snel mogelijk te laten stoppen. Faliekant tegen Boerenorganisaties als FDF en Agractie zijn in ieder geval faliekant tegen elke vorm van gedwongen uitkoop. Belangenvereniging LTO vindt de voorgestelde periode van een jaar veel te kort. "Geef de boer de tijd om zo'n ingrijpende keuze te maken", zegt voorzitter Sjaak van der Tak. Maar de reacties vanuit de agrarische sector waren beslist niet alleen maar negatief. Voor het eerst in lange tijd was er ook voorzichtig optimisme. "Ik heb meer hoop dan in jaren gehad, hoewel er nog wel zaken tot stevige discussie zullen leiden", twitterde Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Ze prijst de waardering en erkenning van Remkes voor de boeren. "Hetzelfde maar dan mooier verpakt", zo omschrijft de boerin in deze video Remkes' presentatie:

Ze hebben weinig hoop op de goede afloop, zeggen boerinnen Laura en Stephanie uit Lemelerveld over de stikstof-ideeën van Remkes. Op een steenworp afstand van hen kijkt natuurorganisatie Landschap Overijssel er iets anders tegenaan. - NOS