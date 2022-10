50 doden bij luchtaanval Tigray, Ethiopische regering wil onderhandelen

Bij een luchtaanval op een schoolgebouw in de Ethiopische regio Tigray zijn vijftig mensen om het leven gekomen. In het gebouw hielden zich mensen schuil die op de vlucht waren geslagen voor het conflict in het gebied. De aanval vond eind vorige week plaats, maar het dodental werd pas recent bekend.

Doelwit was het dorp Adi Daero, op zo'n 40 kilometer van de grens met Eritrea. Volgens overlevenden zouden er zeventig gewonden zijn. Hulpverleners spraken na de aanval van een "compleet bloedbad".

Persbureau Reuters meldt dat het om een van de dodelijkste aanvallen gaat in het bijna twee jaar durende conflict in Tigray. Onduidelijk is wie er achter de aanval zit. Woordvoerders van de Ethiopische federale regering hebben geweigerd te reageren.

Mogelijk rond de tafel

Sinds 2020 zijn de federale regering en de deelstaatbestuurders in Tigray in oorlog. Tussen maart en augustus was er een wapenstilstand om voedselhulp mogelijk te maken, maar eind vorige maand laaide het geweld toch weer op. Sindsdien vallen er geregeld burgerdoden.

Beide partijen lieten vandaag weten dat zij echter willen ingaan op een uitnodiging van de Afrikaanse Unie om vredesbesprekingen te voeren. Die zouden komend weekend moeten plaatsvinden in Zuid-Afrika.

Als de partijen daadwerkelijk rond de tafel gaan, zou dat de eerste keer zijn sinds het uitbreken van het conflict. Dat heeft inmiddels aan duizenden burgers het leven gekost. Ook zijn meer dan 5 miljoen mensen in de regio zonder basisvoorzieningen komen te zitten, zoals elektriciteit en internet.