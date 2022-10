Griekse hulpdiensten rukken massaal uit voor zinkend migrantenschip

Voor de kust van het Griekse eiland Kythira is een grootschalige reddingsactie gaande om migranten van een gezonken zeilboot te redden. Aan boord van het schip waren ongeveer honderd opvarenden.

Een helikopter en meerdere schepen zijn uitgerukt om de migranten te helpen. Volgens de autoriteiten zijn tot dusver zeven opvarenden gered, over de vermisten zijn verder geen details gegeven.

Door de harde wind klapte het vaartuig bij het oostelijke havenstadje Diakofti op de rotsen. Daar raakte het vervolgens in de problemen. "We konden de boot tegen de rotsen zien slaan. Mensen klommen vervolgens op de stenen om zichzelf in veiligheid te brengen", zegt een eilandbewoner tegen persbureau AP.

Op beelden is te zien dat hulpdiensten vanaf hoger gelegen rotsen proberen de gestrande migranten met een touw naar boven te takelen. Zij worden voorlopig in een nabijgelegen schoolgebouw opgevangen, zeggen de lokale autoriteiten.

Kythira ligt op zo'n 400 kilometer van Turkije. Smokkelaars gebruiken de route langs het eiland geregeld om migranten naar Europa te krijgen.