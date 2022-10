Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raketten af in oostelijke richting

Noord-Korea heeft opnieuw twee ballistische raketten afgevuurd in oostelijke richting. Dat melden de autoriteiten van Zuid-Korea en Japan. Het is de zesde keer in amper twee weken tijd dat Pyongyang een rakettest uitvoert.

Aanvankelijk meldde Japan dat een van de rakketten opnieuw over land vloog, maar later werd dit gecorrigeerd. De projectielen zouden in de Japanse Zee zijn neergekomen, tussen Noord-Korea en Japan.

Volgens Zuid-Korea gaat het om twee ballistische korteafstandsraketten. Het ene projectiel legde een afstand van 800 kilometer af, de andere vloog zo'n 350 kilometer, aldus Japan.

Gisteren lanceerde Pyongyang ook al een ballistische raket in de richting van Japan. Het projectiel vloog over Japans territorium en kwam 3000 kilometer uit de kust in de Stille Oceaan terecht.

Spanningen

De situatie rond de Korea's is de voorbije weken gespannen. De Noord-Koreaanse testen worden gezien als reactie op de gezamenlijke militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, maar volgens de VS en Japan zijn deze onacceptabel.

"Dit kan absoluut niet worden getolereerd", aldus de Japanse premier Kishida. De Amerikaanse minister Blinken waarschuwde gisteren dat Pyongyang verder geïsoleerd zal raken, als het de tests doorzet.

De test van vandaag komt op het moment dat de VN-Veiligheidsraad in New York bijeen is om over de Noord-Koreaanse dreiging te praten. VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te testen die een kernkop kunnen dragen.