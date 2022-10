Tranen bij Sevilla-trainer Lopetegui; hij voelde al dat hij ontslagen zou worden

Sevilla heeft coach Julen Lopetegui ontslagen. Officieel is de 4-1 thuisnederlaag in de Champions League tegen Borussia Dortmund de reden, maar Spaanse media maakten al voor de wedstrijd melding van de mogelijke komst van Olympique Marseille-trainer Jorge Sampaoli naar de Spaanse club.

Die berichten hadden de voormalige bondscoach van Spanje blijkbaar ook al bereikt. Na de wedstrijd nam de trainer in tranen afscheid van het publiek, nog voor het bestuur zijn vertrek bekendgemaakt had.

Winst Europa League

Na een succesvolle periode, met onder andere winst van de Europa League in 2020, kreeg Lopetegui zijn ploeg dit seizoen niet aan de praat. Sevilla haalde in de eerste zeven competitiewedstrijden slechts vijf punten. In de Champions League pakte Sevilla een punt uit drie wedstrijden.