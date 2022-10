Satirische krant The Onion verdedigt parodie bij Hooggerechtshof in VS

De makers van de satirische krant The Onion hebben bij het Amerikaanse Hooggerechtshof een brief ingediend om zo een man te steunen bij zijn gang naar de rechtbank. Het gaat om Anthony Novak uit Ohio, die werd gearresteerd nadat hij zich op Facebook had voorgedaan als het lokale politiekorps.

Novak plaatste een reeks satirische berichten op het sociale medium die zogenaamd van het korps kwamen. Hij schreef onder meer dat de politie nieuwe agenten zocht, maar dat minderheden niet welkom waren om te solliciteren. Ook 'promootte' hij een nepevenement waarbij zedendelinquenten zich bij het korps konden aanmelden voor een erebaan.

De Amerikaan werd vervolgens opgepakt en vervolgd voor de nepberichten. Hij werd vrijgesproken en spande vervolgens zelf een zaak aan tegen de politie, omdat hij meende dat zijn rechten geschonden waren. Die zaak werd door een rechter niet-ontvankelijk verklaard.

'Toekomstige straf verzachten'

The Onion schiet Novak nu te hulp, met een vleugje satire. Zo schrijft de redactie aan het Hooggerechtshof dat de makers van de krant ook belang hebben bij het voorkomen dat humoristen worden vastgezet door politieke autoriteiten. "Deze brief is ingediend met het doel om hun toekomstige straf op zijn minst te verzachten."

"De brief is hilarisch en ook absurd, maar de inhoud is bijster serieus", zegt Jochem van den Berg in NOS Met het Oog op Morgen. Hij is hoofdredacteur van De Speld, een Nederlandstalig satirisch platform. "The Onion ziet hier de eigen kunstvorm en businessmodel in gevaar komen."

The Onion stelt ook dat de man geen disclaimer bij zijn berichten op Facebook had hoeven plaatsen om duidelijk te maken dat het satire was. Dat doet The Onion zelf ook niet, betoogt de redactie.

Van den Berg: "Als er steeds bij zou moeten staan dat het een parodie is, ontdoe je het eigenlijk van zijn kracht. Door een journalistieke vorm te kopiëren en de inhoud uit te vergroten of om te draaien, werkt de kritiek eigenlijk van binnenuit en is die extra krachtig.

De Speld werkt al jarenlang samen met de Volkskrant en op de site van de krant staat er altijd bij dat het om satire gaat. "Ik heb liever niet dat media dat erbij zetten, maar ik kan het ook niet voorkomen", zegt Van den Berg. "Een medium kan ervoor kiezen om een labeltje erbij te zetten. Maar als zoiets ineens juridisch verplicht wordt is dat echt iets anders en dat is waar het hier om gaat."

The Onion ziet graag dat een rechter de zaak van de man tegen de politie opnieuw aanhoort.