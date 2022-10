Van Gerwen maakt het zichzelf niet makkelijk, maar haalt wel kwartfinales

Van Gerwen zat in een goed ritme en leek de partij in de vierde set te kunnen afmaken, maar hij gaf opnieuw een paar cadeautjes weg door de mist in te gaan bij de dubbels. Bunting won met 3-2 en een beslissende set bleek nodig. Daarin was Van Gerwen met 3-1 de koelbloedigste.

In de tweede set kwam Van Gerwen een stuk scherper voor de dag. In een vloek en een zucht won de vijfvoudig Grand Prix-winnaar de tweede set met 3-0. En ook de derde set ging zonder legverlies naar de gretige Van Gerwen.

Van Gerwen, die zich in de eerste ronde simpel van Gary Anderson had ontdaan, begon moeizaam aan de partij. Hij kwam in de eerste set wel op een 2-1 voorsprong, maar in de legs daarna liet de Nederlander het liggen op de dubbels. Van Gerwen miste vier pijlen om de set uit te gooien en daar profiteerde The Bullet dankbaar van.

MvG WINS A THRILLER! Michael van Gerwen sets up a quarter-final clash with Chris Dobey, completing a hard-fought 3-2 victory over Stephen Bunting in a five set thriller!

In de kwartfinales is Chris Dobey de tegenstander van Van Gerwen. Donderdag komt Danny Noppert nog in actie in de achtste finales tegen Nathan Aspinall. De Nederlandse nummer tien van de wereld was dinsdag in de tweede ronde met 2-0 te sterk voor de Duitser Gabriel Clemens.

Dirk van Duijvenbode was de derde Nederlander die op de World Grand Prix in actie kwam, maar Aubergenius sneuvelde in de eerste ronde al tegen titelhouder Jonny Clayton uit Wales.