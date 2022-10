Haaland blinkt weer uit bij City in Champions League, Chelsea klopt Milan

Bekijk in de carrousel hieronder alle uitslagen en standen van de groepen E tot en met H.

De eerste van de twee Haaland-goals lag in Manchester al na zeven minuten achter Kopenhagen-doelman Kamil Grabara. João Cancelo bereikte Haaland met een scherpe voorzet, waarna de Noor de bal hard binnenschoot.

Haaland in rust gewisseld

In 22 optredens in de Champions League heeft Haaland nu 28 keer gescoord. Nooit eerder slaagde een speler erin dat aantal goals zo snel te bereiken. Twaalf wedstrijden in dienst van City, dat hem afgelopen zomer kocht van Borussia Dortmund, leverden Haaland al negentien doelpunten op.

Erling Haaland heeft woensdagavond 45 minuten meegedaan in de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en FC Kopenhagen (5-0). Het was voor de Noorse superspits genoeg om maar weer eens twee doelpunten bij te schrijven.

Omdat City door een eigen doelpunt van Davit Khocholava halverwege al met 3-0 leidde, greep coach Pep Guardiola de kans om Haaland in de rust te wisselen. Riyad Mahrez (penalty) en Julian Alvarez bepaalden de eindstand in de tweede helft op 5-0.

Door die eenvoudige zege staat City na drie wedstrijden op negen punten. Borussia Dortmund, met Donyell Malen als invaller, was in de andere wedstrijd in de poule met 4-1 te sterk voor Sevilla.

Fofana zet Chelsea op goede spoor

250 kilometer ten zuiden van Manchester boekte Chelsea een 3-0 overwinning op AC Milan. De Londense ploeg, die de groepsfase matig was begonnen met een nederlaag en een gelijkspel, doet daarmee weer volop mee in de strijd om een plek in de achtste finales.

Chelsea heeft nu vier punten, net zoveel als Milan. RB Salzburg is met vijf punten de koploper in groep E. De Oostenrijkers boekten eerder op de avond een 1-0 overwinning op Dinamo Zagreb, dat onderaan staat.