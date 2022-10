'Twintig keer zo veel kans op droogte noordelijk halfrond door klimaatverandering'

De kans dat bodems op het noordelijk halfrond uitdrogen is vanwege klimaatverandering twintig keer zo groot geworden, blijkt uit een onderzoek van World Weather Attribution (WWA), een internationaal team van wetenschappers waar ook het KNMI deel van uitmaakt.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen agrarische droogte, waarbij de bovenste meter van grond droog is en oppervlaktedroogte, waarbij de bovenste 7 centimeter van de grond verdroogd is. In West en Centraal-Europa is de kans op agrarische droogte zo'n drie tot vier keer zo groot geworden door klimaatverandering, stellen de onderzoekers. Deze droogte betekent onder meer dat bosbranden vaker kunnen voorkomen en er gewasschade kan ontstaan.

De wetenschappers analyseerden weergegevens en computersimulaties om de temperatuur van vandaag de dag te vergelijken met het klimaat van eind 19e eeuw. De zomer van dit jaar was een van de warmste zomers ooit in Europa, maar ook in China en Noord-Amerika was sprake van intense hittegolven.

'Zonder broeikasgas maar eens in de vierhonderd jaar droogte'

Voor het onderzoek werd onder meer de vochtigheid van bodems in juni, juli en augustus van dit jaar bestudeerd. Alleen tropische gebieden werden niet in het onderzoek meegenomen.

De wetenschappers berekenden dat de verwachting is dat op het noordelijk halfrond iedere twintig jaar oppervlaktedroogte en agrarische droogte optreedt die vergelijkbaar is met de zomer van dit jaar. Als de aarde niet zou zijn opgewarmd door broeikasgassen zou er slechts eens in de vierhonderd jaar agrarische droogte op deze schaal optreden, stellen de onderzoekers.

"De zomer van 2022 heeft aangetoond hoe door mensen veroorzaakte klimaatverandering de risico's op agrarische en ecologische droogte vergroot in dichtbevolkte en gecultiveerde gebieden op het noordelijk halfrond", zegt onderzoeker Sonia Seneviratne. Volgens haar is het noodzakelijk om gebruik van fossiele brandstoffen uit te faseren omdat grote droogte anders "steeds meer voor zal komen en steeds intenser zal worden".