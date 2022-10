Armoedefonds opent duizendste uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten

Vandaag opende het Armoedefonds in Utrecht het duizendste ophaalpunt voor gratis menstruatieproducten. Die zijn hard nodig, zegt de organisatie, want 1 op de 10 vrouwen en meisjes heeft weleens geen geld om menstruatieproducten te kopen. "Daardoor gaan ze bijvoorbeeld niet naar school, en dat is heel zorgelijk", zegt een woordvoerder.

In september vorig jaar waren er nog zo'n tweehonderd ophaalpunten van het Armoedefonds, dat aantal is inmiddels vervijfvoudigd. Daarmee denkt het Armoedefonds meer dan 60.000 meisjes en vrouwen te bereiken. De organisatie denkt aan het einde van dit jaar op zo'n dertienhonderd tot veertienhonderd punten te zitten.

"De vraag neemt enorm toe, we zien dat steeds meer scholen en andere locaties ons weten te vinden", aldus een woordvoerder. De hoge inflatie en energielasten spelen daar een grote rol in. "Ook de middeninkomens komen in de problemen."

Bij de opening van het ophaalpunt waren mensen enthousiast: