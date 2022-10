'Cruyff turn' en 'total football' opgenomen in officiële Engelse woordenboek

In het Engelse woordenboek luidt de omschrijving van de 'Cruyff turn' als volgt:

A manoeuvre used by one player to evade another, in which the player with the ball feints a pass while facing in one direction before immediately dragging the ball behind and across his or her standing leg with the other foot, turning, and moving away in the opposite direction.

Vertaald: een beweging die een speler gebruikt om een andere speler te passeren, waarbij de speler doet alsof hij een pass geeft terwijl hij of zij in één richting kijkt, voordat de bal met de andere voet onmiddellijk achter zijn of haar standbeen wordt gesleept, draaiend en weg bewegend in de tegengestelde richting.

Totaalvoetbal

Ook 'total football' heeft het geschopt tot een lemma, waarbij wordt verwezen naar het Nederlandse totaalvoetbal. In de jaren zeventig maakten achtereenvolgens Feyenoord, Ajax en het Nederlands elftal furore met deze speelstijl.