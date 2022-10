Gemeentelijk prijskaartje Floriade voor Almere weer miljoenen duurder

De Floriade gaat de gemeente Almere nog eens miljoenen euro's extra kosten. Vier dagen voor het einde van het evenement is duidelijk geworden dat het verwachte verlies 6,6 miljoen euro hoger uitvalt dan eerder gedacht.

De wereldtuinbouwtentoonstelling heeft veel minder bezoekers getrokken dan waar aanvankelijk op werd gerekend. Er werd uitgegaan van anderhalf miljoen betalende bezoekers. Na de opening in april werd dat aantal al bijgesteld naar 800.000 bezoekers en later naar 680.000 bezoekers. Maar het het niet zeker of dat aantal ook wordt gehaald, meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Miljoenenverlies

Door het tegenvallende bezoekcijfer zijn de kosten voor Almere verder opgelopen. Het totale verlies dat de gemeente Almere lijdt op de Floriade loopt richting de 100 miljoen euro, schrijft Omroep Flevoland.

Opgeteld heeft de gemeente Almere tot de zomer voor bijna 85 miljoen euro aan kosten voor de Floriade als tekort afgeschreven. Daarmee heeft de stad ruim acht keer meer aan het evenement uitgegeven dan in 2012 was becijferd. Daar komt die 6,6 miljoen euro nu dus bij.

Zo'n 42 miljoen komt door de tegenvallende bezoekersaantallen. Daarbij heeft de gemeente sinds 2016 tot afgelopen juli 66 miljoen euro aan leningen aan de Floriade verstrekt om om de tentoonstelling te organiseren. Daarvan is bekend dat 43 miljoen euro niet kan worden terugbetaald.

Waar het extra verlies van deze 6,6 miljoen euro vandaan komt, wordt niet gemeld door het college. De verwachting is dat donderdag meer details bekend worden. Dan wordt de begroting voor het jaar 2023 aangeboden aan de gemeenteraad.