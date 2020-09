OM verdedigt besluit in zaak-Akwasi, officier van justitie van andere zaak gehaald

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam blijft achter de beslissing staan om Akwasi niet te vervolgen om zijn uitspraak tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam. Wel wordt de officier van justitie die het besluit tekende van een soortgelijke zaak gehaald, omdat de aandacht voor haar ten koste zou kunnen gaan voor de aandacht voor de inhoud van de zaak.

Het OM noemde vrijdag de uitspraak van Akwasi dat hij een zwarte piet in zijn gezicht zou trappen opruiend en daarmee strafbaar. Het besloot echter niet tot vervolging over te gaan omdat de rapper publiekelijk afstand neemt van zijn woorden. Akwasi schreef in zijn verklaring dat geweld onacceptabel is.

Volgens justitie kan dit statement helpen voorkomen dat de veiligheid tijdens de sinterklaasperiode in gevaar komt. "De heer Akwasi heeft een grote achterban en kan door middel van een statement bij die achterban de boodschap afgeven dat geweld onacceptabel is", stelt het OM in een verklaring.

De betrokken officier van justitie, Jacobien Vreekamp, zat tot en met juli van dit jaar met een voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Haar onafhankelijkheid werd daarom door onder meer PVV-leider Geert Wilders in twijfel getrokken. CDA-Kamerlid Chris van Dam riep vandaag op tot een "dubbele heroverweging" in de zaak.

Aangemoedigd nevenfuncties te bekleden

Het OM stelt dat Vreekamp niet meer verbonden is aan het meldpunt, maar dat officieren van justitie worden gestimuleerd om nevenfuncties te bekleden, om ervoor te zorgen dat het OM "middenin de samenleving" staat. "Juist vanwege haar betrokkenheid bij het onderwerp discriminatie lag een nevenfunctie op dit terrein voor de hand", schrijft het OM.

Het bestuur van het meldpunt kwam slechts drie à vier keer per jaar bijeen. Volgens de hoofdofficier is er bij de uitoefening van deze bestuursfunctie geen enkel moment sprake geweest van conflicterende belangen.

Andere zaak

Morgen dient een zaak waarbij 25 verdachten zijn gedagvaard vanwege opruiende, beledigende of discriminerende teksten op Facebook. Vreekamp is van deze zaak afgehaald door het OM Amsterdam.

Overigens is in deze zaak ook in vijf gevallen besloten tot een sepot, net als in de zaak-Akwasi.