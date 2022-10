78 procent bloeddonoren heeft coronabesmetting doorgemaakt

Meer dan driekwart van de mensen die in Nederland bloed doneren heeft inmiddels een coronabesmetting doorgemaakt, blijkt uit een meting van bloedbank Sanquin. Dat is fors meer dan bij de laatste meting in februari: toen had nog slechts 34 procent een infectie gehad.

Ook hebben de onderzochte donoren meer antistoffen tegen corona in het bloed dan bij eerdere metingen. "Terwijl dat cijfer eind 2021 nog fors aan het dalen was", zegt Hans Zaaijer, arts-microbioloog en onderzoeker bij de bloedbank. "Vooral oudere groepen blijken bij deze meting veel antistoffen in het bloed te hebben. Dat is goed nieuws voor de winter."

Uit de meting blijkt ook dat 99 procent van de bloeddonoren inmiddels antistoffen tegen het coronavirus heeft opgebouwd. Dat is iets meer dan in februari: toen was dat 98 procent.

Goed teken

Ook Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, noemt de nieuwe cijfers een goed teken. "Bijna iedereen heeft nu enige immuniteit", zegt ze. "Dat gaat helpen om te voorkomen dat mensen ernstige gevolgen van een corona-infectie ondervinden."

Dat vooral oudere groepen veel antistoffen in het bloed hebben is positief nieuws, al ligt het in de lijn der verwachtingen, zegt Huckriede. Die groep heeft immers al twee boosterrondes achter de rug.

Ook het grote aantal mensen dat al een besmetting heeft gehad, is met het oog op de toekomst een goed teken. "Mensen die een vaccinatie hebben gehad en daarnaast een infectie hebben doorgemaakt, hebben vermoedelijk een nog betere bescherming dan mensen die alleen geprikt zijn. Een infectie geeft naast antistoffen ook andere immuunresponsen die hun steentje kunnen bijdragen aan de bescherming."