Remkes benoemt kloof tussen stad en platteland, is hard voor kabinet

In de inleiding van zijn advies over de stikstofcrisis spreekt Remkes de verwachting uit "dat het kabinet dit rapport niet met blijdschap zal ontvangen". Rutte 4 krijgt er behoorlijk van langs.

Volgens Remkes was het beleid was de afgelopen jaren "zwalkend en soms falend". De overheid heeft stikstofmaatregelen veel te lang voor zich uitgeschoven. En boeren zijn tegenover de overheid komen te staan. "Alsof het allemaal hun schuld is."

In de gesprekken die bemiddelaar Remkes heeft gevoerd over de stikstofcrisis is hij geschrokken van "de oprechte wanhoop van redelijke mensen" en "de kloof tussen de stad en het platteland". Hij heeft ook scherpe kritiek op het kabinet.

Groninger Remkes begrijpt dat naar eigen zeggen, want hij kent het landelijk gebied. Het kabinet moet het land in, zegt hij, "op de zeepkist". Goed luisteren en inhoudelijk antwoorden, voegt hij daar nog aan toe. "En dat op de juiste toonhoogte."

Maar het gaat er volgens hem ook om hoe er door "politiek, media en de culturele voorhoede" over het landelijk gebied "en de daar levende opvattingen" wordt gesproken. "Dat is voor veel mensen een steen des aanstoots."

Remkes neemt het op voor boeren, maar tegelijk is een belangrijke aanbeveling uit zijn rapport waarschijnlijk slecht nieuws voor honderden van hen. Het kabinet moet er volgens Remkes namelijk voor zorgen dat 500 tot 600 grote uitstoters binnen een jaar stoppen. Hij wil zo veel mogelijk inzetten op vrijwillige uitkoop, maar verplicht stoppen is ook een optie.

Het kabinet kwam in juni met de kaart die veel stof deed opwaaien . Remkes veegt er de vloer mee aan. "Veel te absoluut" en het heeft "meer kwaad dan goed gedaan". Van der Wal belooft daarop direct het kaartje in de ban te doen.

Minister Van der Wal van Stikstof hoort het allemaal aan en betuigt direct na het in ontvangst nemen van het rapport spijt voor de "onrust en zorgen". Ze belooft ook beterschap en noemt in dat verband de veelbesproken stikstofreductiekaart.

Die verwachtingen ontstonden gaandeweg de zestig gesprekken die hij voerde, zegt Remkes. "De reikwijdte van het rapport werd per gesprek opgerekt." Niet in de laatste plaats doordat kabinetsleden bij elke vraag over stikstof bleven verwijzen naar het te verwachten document. "We wachten op Remkes", klonk het telkens. "En daarmee kwam ik steeds meer in politiek en bestuurlijk vaarwater", zegt de bemiddelaar.

Remkes had daarover gemengde gevoelens, omdat hij in feite het werk van het kabinet aan het doen was. In zijn eigen woorden: "Het schrijven van een rapport met aanbevelingen over de gehele aanpak verdraagt zich naar mijn mening slecht met de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden van het kabinet."

D66 en CDA

Hij heeft het toch maar gedaan, overigens tot tevredenheid van een groot deel van politiek Den Haag. Zo lijkt de kou bij de coalitiepartijen voorlopig uit de lucht. Voor D66 was het belangrijk dat 2030 bleef staan als jaar waarin de uitstoot moet zijn gehalveerd. En voor het CDA was het belangrijk dat het iets flexibeler kon. Ook dat is gebeurd, met ijkmomenten waarop de stikstofdoelen kunnen worden bijgesteld.

Overigens betekent dit niet dat de kou voorgoed uit de lucht is. Als het kabinet Remkes' advies volgt om binnen een jaar honderden grote bedrijven uit te kopen, desnoods met dwang, kan de spanning in Den Haag snel weer oplopen.

Of en in welke mate het kabinet meegaat in de aanbevelingen - naast het schrappen van de stikstofkaart - wordt over anderhalve week duidelijk. Dan komt namelijk de officiële kabinetsreactie.