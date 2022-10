PSV en Feyenoord zoeken Europese oppepper, AZ vol zelfvertrouwen

"We zijn profs en het hoort erbij", vervolgde de trainer. "We zijn na Cambuur hard en eerlijk naar elkaar toe geweest: hoe komt dat? Het recept is dat je moet opstaan na een nederlaag."

Bij PSV moet de knop om na de pijnlijke 3-0 nederlaag bij SC Cambuur . Een vergelijking met de dreun voor Ajax tegen Napoli is voor Ruud van Nistelrooij moeilijk te maken. "Dat zijn twee verschillende werelden", zei de PSV-coach op een persconferentie in Zwitserland.

Het Nederlandse voetbal kan wel een oppepper gebruiken, na het debacle van Ajax in de Champions League tegen Napoli. Die taak ligt donderdagavond in handen van PSV en Feyenoord in de Europa League en AZ in de Conference League.

"Het wordt morgen ook van ons gevraagd, dat we op de toppen van ónze intensiteit spelen. Want de Denen hebben in de aanval en op het middenveld een aantal uitstekende spelers", aldus Slot.

Maar dat zegt niets, aldus Van Nistelrooij, want het is "een wedstrijd op zich", waarbij PSV vooral naar zichzelf moet kijken. "We krijgen te veel doelpunten tegen en hadden tegen Cambuur ook moeite om kansen te creëren. We zullen morgen de kop goed moeten zetten en een mooie wedstrijd spelen."

FC Zürich lijkt daarbij een ideale tegenstander: het is de regerend landskampioen van Zwitserland, maar de club kent tot nu toe een dramatisch seizoen. In de competitie staat Zürich stijf onderaan, met nog geen enkele overwinning en slechts drie punten uit negen duels. En ook in de Europa League verloor Zürich zijn eerste twee duels.

In groep F kan het nog alle kanten op, want alle clubs hebben na twee merkwaardige speelrondes drie punten. Feyenoord verloor kansloos van Lazio en won met 6-0 van Sturm Graz, terwijl Midtjylland met 5-1 Lazio een pak slaag gaf, maar wel weer verloor van Sturm Graz.

"Voetbal is mondialer geworden en elke wedstrijd heeft zijn eigen dynamiek", verklaarde Slot de opvallende uitslagen. "Hun wedstrijd tegen Lazio was bijvoorbeeld de eerste 25 minuten gelijkwaardig. Maar ze maken de 1-0 en meteen daarna ligt de 2-0 erin. En ze krijgen twee penalty's."

"We zijn best goed begonnen aan het seizoen, maar met PSV en NEC nam de weerstand toe", aldus Slot. 'We zijn ernaartoe aan het werken dat we hetzelfde dominante spel kunnen spelen als het niveau en de weerstand toenemen."

Dani de Wit onzeker bij AZ

Bij AZ is het nog onzeker of Dani de Wit fit genoeg is om in actie te komen in het derde groepsduel van de Conference League. Daarin is het Cypriotische Apollon Limassol de tegenstander.

De Wit viel tegen sc Heerenveen uit met een spierblessure, maar uit een scan is gebleken dat de schade meevalt, zei trainer Pascal Jansen. De Wit traint weer mee met de groep. Of hij donderdag al kan meedoen, is nog wel de vraag.